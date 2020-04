Harry Potter: il 6 e il 7 aprile ultimo appuntamento con I Doni della Morte

Qualche settimana fa vi avevamo segnalato l‘iniziativa di Italia 1. Il canale aveva scelto di modificare la programmazione organizzando la maratona completa di Harry Potter. Una bella idea per tenere compagnia ai fan durante questa quarantena forzata, ma necessaria.

Come era facile immaginare, la maratona ha riscosso un successo strepitoso e, questa settimana, ci si prepara per il gran finale. Oggi 6 aprile e domani 7 aprile sono infatti in programma in prima serata gli due episodi della saga: Harry Potter e I Doni della Morte Parte 1 e 2.

Entrambi tratti dall’ultimo libro della Rowling, diviso a metà per ragioni di adattamento, i film portano a compimento la storia di Harry e dei suoi amici. Una bella occasione per tornare a Hogwarts in famiglia, da soli o magari durante una videochiamata con gli amici.

Ma non è questa l’unica iniziativa a tema Harry Potter che è stata organizzata in questo momento così particolare. Come vi abbiamo già raccontato qualche giorno fa, la stessa J.K. Rowling ha ideato un’interessante iniziativa chiamata Harry Potter at Home con piattaforma dedicata.

Pensata per genitori, insegnati e ovviamente per tutti i fan, questa piattaforma educativa dà la possibilità di divertirsi con attività didattiche nella magica atmosfera del Wizarding World. Se non avete ancora avuto modo di scoprirla date un’occhiata al sito ufficiale.

Vi ricordiamo che l’appuntamento con il Wizarding World continua con la saga di Animali Fantastici. Dopo l’uscita dei primi due episodi, ne sono previsti altri tre per un totale di cinque film. Purtroppo le riprese del terzo film si sono interrotte per tutelare cast e crew dal Covid-19, dunque non sappiamo se l’uscita del film slitterà. In origine il film era atteso per novembre 2021.

Restate con noi per altre news e aggiornamenti sul magico mondo di Harry Potter!