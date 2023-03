Oscar 2023: Lady Gaga canta Hold my hand, il video completo dell’esibizione

Lady Gaga ha realizzato a sorpresa una performance essenziale del suo brano Hold my hand, tratto dalla colonna sonora del film Top Gun: Maverick.

La cantante statunitense, vincitrice di un Oscar, è salita sul palco degli Academy Awards 2023 per una versione inedita della sua canzone durante la notte di ieri, domenica 12 marzo, tenutasi al Dolby Theatre di Hollywood.

A differenza del suo arrivo sul tappeto rosso assolutamente glam e firmato Versace, Lady Gaga ha deciso di esibirsi mostrando un look acqua e sapone con un trucco nude e una semplice maglietta nera, jeans strappati e Converse.

Hold My Hand era nominata per la categoria migliore canzone originale ma non è riuscita a portare a casa la statuetta, la stessa sorte è toccata ad un’altra celebre popostar, Rihanna,e la sua Lift me up.

La performance di stanotte si è rivelata comunque memorabile perché la cantautrice ha in qualche modo infranto la tradizione.

Non solo perché ha stupito tutti con il suo look casual ma anche per la sua versione del brano molto più intima e modulata nel ritornello, ma proprio per questo di maggiore effetto.

Questa è la terza volta che Gaga è nominata in questa stessa categoria: la prima volta nel 2016 per Til It Happens to You e la seconda nel 2019 per Shallow, con cui effettivamente vinse.

In quello stesso anno, Joanne Stefani Germanotta (questo il suo vero nome) era anche in lizza come migliore attrice per il suo ruolo da protagonista nel fortunatissimo film A Star is Born.

Puoi guardare qui il video completo dell’esibizione: