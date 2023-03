Miley Cyrus arriva su Disney+ uno speciale dedicato al nuovo album Endless Summer Vacation

Miley Cyrus torna a sorpresa in uno speciale dedicato su Disney+, per presentare il suo ultimo album Endless Summer Vacation. Appuntamento allora per il 10 marzo quando l’ultima fatica della cantante non arriverà soltanto in streaming nelle principali piattaforme, bensì i fan di Miley potranno assistere in un evento online unico alla prima performance integrale del nuovo album.

Miley Cyrus Endless Summer Vaction (Backyard Session): lo speciale in arrivo su Disney+

A partire dalle ore 19 di venerdì 10 marzo, andrà in onda sulla piattaforma Disney proprio in occasione del lancio del suo nuovo album. Per l’occasione Miley canterà alcune delle canzoni più interessanti del suo nuovo lavoro, compreso l’incredibile singolo Flowers ancora oggi nella vette delle classifiche di tutto il mondo. Oltre ai brani del nuovo album la cantante si esibirà anche con la celebre e iconica The Climb, tratta dal film di Hannah Montana, insieme a una speciale esibizione con Rufus Wainwright.

Un ritorno alle origini per Miley

Cresciuta a pane e Disney Channel Miley ha fatto uno dei suoi debutti più importanti, in particolare nell’ambiente musicale, proprio grazie al suo ruolo nella popolarissima serie Hannah Montana. Il programma targato Disney l’ha portata alla ribalta diventando un fenomeno popolarissimo, ancora oggi amato da tutti. Dopo un periodo di distacco da quello che è stato il suo passato, Miley torna in quella che è stata la sua casa durante tutta l’adolescenza presentando proprio sulla piattaforma la sua ultima fatica.

Ed è un ritorno anche al format celebre con cui nel 2012 la cantante aveva presentato un altro suo album, Bangerz: le backyard session fanno parte dell’essenza di Miley, sono un modo sempre più intimo di esprimersi attraverso la musica. Un regalo ai fan che la amano e la seguono da sempre.

La tracklist di Endless Summer Vacation

Dodici canzoni più una track speciale, ossia la versione DEMO del singolo Flowers: così la cantante si presenta al mondo con la sua nuova fatica e ben 2 collab, tra cui una con l’artista Sia.

Flowers Jaded Rose Colored Lenses Thousand Miles ft Brandi Carlile You Handstand River Violet Chemistry Muddy Feet ft Sia Wildcard Island Wonder Woman Flowers (demo)

Dove acquistare il nuovo album

Endless Summer Vacation, in uscita il 10 marzo, oltre a essere disponibili nelle piattaforme di streaming sarà possibile acquistare anche il cd fisico o alcune speciali versioni in vinile!