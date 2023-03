Oscar 2023: Rihanna canta Lift me up, il video completo dell’esibizione

Rihanna è salita sul palco degli Oscar 2023 per esibirsi durante lo show di premiazione e per la prima volta dopo anni!

La superstar è salita sul palco degli Academy Awards la scorsa notte, domenica 12 marzo, al Dolby Theatre di Hollywood.

RiRi era in lizza con la sua nomination per la categoria migliore canzone originale Lift Me Up, inclusa nella colonna sonora del film Marvel Black Panther: Wakanda Forever e scritta dalla cantautrice nigeriana Tems, lo sceneggiatore Ryan Coogler e il compositore Ludwig Göransson.

All’inizio della notte, Rihanna ha sfilato sul tappeto rosso e poi ha sfoggiato un altro look per la sua interpretazione del brano, ma alla fine il premio è andato al film indiano RRR.

Durante la serata, Rihanna ha mostrato senza remore il suo pancione. In caso non lo sapessi, l’artista sta aspettando il suo secondo figlio con il rapper A$AP Rocky.

La cantante 35enne, ha infatti posato per delle foto con il fidanzato mentre era nel backstage degli Academy Awards. Qui ha indossato un bustier e una gonna in seta verde acqua, con stola e guanti in pelle, tutto Bottega Veneta.

Dopo la sua esibizione, il look di Rihanna si è trasformato in un terzo vestito, questa volta un lungo abito total black, firmato Alaia.

Gli Oscar sono stati presentati da Jimmy Kimmel, segnando la sua terza volta come conduttore e il film Everything Everywhere All at Once ha guidato la lista di candidati con 11 nomination e aggiudicandosi alcuni dei premi più ambiti.

Durante il suo monologo di apertura, il presentatore si è persino lasciato scappare una frase ironica rivelando che il figlio di Rihanna si trovava in quel momento nel backstage dello show!