Elton John: il suo ultimo concerto in Nord America in streaming su Disney+

Disney+ ha annunciato che Dua Lipa, Kiki Dee e Brandi Carlile, si uniranno sul palco insieme all’icona della musica Elton John durante la sua ultima esibizione nordamericana al Dodger Stadium.

L’evento Elton John Live dal Dodger Stadium verrà trasmesso in diretta streaming lunedì prossimo, 21 novembre, a partire dalle 4:30 AM (ora italiana) in esclusiva su Disney+.

Il servizio di streaming ha inoltre diffuso il trailer per celebrare lo storico livestream di tre ore, per quello che sarà uno dei più grandi addii della storia della musica!

Ecco il trailer del concerto di Elton John

Il livestream mostrerà Elton come il pubblico non lo ha mai visto prima, onorando l’icona e tutta la sua carriera, arrivata al successo globale nel 1975.

Come parte del Farewell Yellow Brick Road Tour, Elton John Live dal Dodger Stadium di Los Angeles mostrerà l’icona della musica davanti a oltre migliaia di fan in carne e ossa e a innumerevoli ammiratori in tutto il mondo che lo acclameranno virtualmente.

Il concerto vedrà la partecipazione di ospiti speciali e le performance dei suoi successi mondiali ineguagliabili che hanno attraversato i decenni.

Questo live sarà il culmine del suo documentario originale Disney, Goodbye Yellow Brick Road: The Final Elton John Performances and The Years that Made His Legend.

Dopo aver collaborato con molti artisti di successo nel corso dei decenni, Elton John è riuscito a conquistare nuovamente l’attenzione di tutto il mondo nel 2021, quando ha collaborato proprio con Dua Lipa per il singolo di successo Cold Heart.

La canzone contiene una combinazione dei suoi brani più iconici, tra cui Sacrifice e Rocketman. Ancora più di recente, Elton ha collaborato con un’altra icona mondiale della musica pop, Britney Spears, nel brano Hold me closer.