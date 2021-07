Billie Eilish si esibirà in un concerto su Disney+ per presentare il nuovo album

L’artista vincitrice del GRAMMY Award e in vetta alle classifiche Billie Eilish farà il suo debutto su Disney+ con Happier than Ever: A Love Letter to Los Angeles, un’esperienza di concerto cinematografico, in anteprima mondiale venerdì 3 settembre.

L’evento conterrà un’esibizione intima di ogni canzone nell’ordine sequenziale del nuovo album – per la prima e unica volta – dal palco del leggendario Hollywood Bowl.

“La Disney è incredibilmente iconica, quindi collaborare a qualcosa del genere è un grande onore”, ha affermato Billie Eilish. “Poter presentare il mio album in questo modo e dedicarlo alla città che amo e in cui sono cresciuta è così emozionante per me. Spero vi piaccia.”

Il teaser per il concerto di Billie Eilish su Disney+

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Disney+ (@disneyplus)

Diretto da Robert Rodriguez (Spy Kids) e dal premio Oscar Patrick Osborne (Bolt), lo speciale includerà anche elementi animati, portando gli spettatori in un viaggio onirico attraverso la città natale di Billie, Los Angeles, e i suoi sfondi più caratteristici.

Happier than Ever: A Love Letter to Los Angeles vedrà la partecipazione anche di FINNEAS, il Los Angeles Children’s Chorus, la Los Angeles Philharmonic diretta dal direttore artistico e musicale Gustavo Dudamel e il chitarrista brasiliano di fama mondiale, Romero Lubambo, con gli arrangiamenti dell’orchestra di David Campbell.

“Siamo tutti grandi ammiratori di Billie e Finneas qui nella nostra famiglia. Sono talenti così impressionanti e di livello mondiale che è un vero onore lavorare con loro in questo film, ha affermato Robert Rodriguez, regista del concerto.” “Il modo in cui la storia narrativa e i pezzi animati s’intrecciano attraverso la sua incredibile performance concertistica, rende questo evento spettacolare e davvero unico.”