The Mandalorian 3: tutto sulla serie che arriverà il 1° marzo su Disney+

Mando sta per tornare con The Mandalorian 3 che debutterà a breve su Disney+ riportando quello che forse è il personaggio più amato che proviene da un recente prodotto del franchise di Star Wars.

Quando esce in streaming

The Mandalorian 3 sarà disponibile in streaming a partire dal 1° marzo, ovviamente su Disney+. Come di consueto gli episodi non saranno caricati tutti in una volta ma settimanalmente. L’intera serie sarà composta da otto episodi.

Di che cosa parla la serie

Continuano i viaggi del Mandaloriano nella galassia di Star Wars. Un tempo cacciatore di taglie solitario, Din Djarin si è riunito a Grogu. Nel frattempo, la Nuova Repubblica lotta per allontanare la galassia dal suo passato oscuro. Il Mandaloriano incontrerà vecchi alleati e si farà nuovi nemici mentre lui e Grogu continuano il loro viaggio insieme.

Il cast della serie

La serie è interpretata da Pedro Pascal, Katee Sackhoff, Carl Weathers, Amy Sedaris, Emily Swallow e Giancarlo Esposito. Grande assente, in questa terza stagione, Gina Carano che è stata licenziata dalla Disney a seguito delle sue ideologie estremiste. Ancora non è chiaro come verrà giustificata l’assenza del suo personaggio e/o in che modo verrà rimpiazzato, non ci resta quindi che aspettare per scoprirlo.

Tra i registi degli otto episodi della terza stagione ci sono Rick Famuyiwa, Rachel Morrison, Lee Isaac Chung, Carl Weathers, Peter Ramsey e Bryce Dallas Howard.

Jon Favreau è showrunner/capo sceneggiatore ed executive producer insieme a Dave Filoni, Rick Famuyiwa, Kathleen Kennedy e Colin Wilson. Karen Gilchrist e Carrie Beck sono executive producer.

