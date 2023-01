Miley Cyrus annuncia il nuovo singolo e l’album Endless Summer Vacation

Un nuovo singolo già annunciato e un nuovo album; così Miley Cyrus fa il suo grande ritorno sulle scene dopo aver sorpreso il pubblico di suoi fan durante il New Years Eve Special. In occasione dell’ultimo dell’anno ex Disney Act si è esibita insieme a tantissimi artisti tra cui Sia, la sua madrina Dolly Parton e Paris Hilton con cui ha intonato l’iconica Stars Are Blind, popolare canzone del 2000 della celebre ereditiera.

Cover, trailer e data di uscita di Endless Summer Vacation

Endless Summer Vacation è il titolo del nuovo album di Miley che sarà pubblicato ufficialmente il prossimo 10 Marzo. Non manca tantissimo, dunque, alla prossima fatica della cantante che torna dopo un periodo piuttosto turbolento (a causa del divorzio dei suoi genitori).

L’album è già disponibile al pre-order sul sito ufficiale di Miley Cyrus. Mentre la trackilist non è stata ancora resa nota, abbiamo già a disposizione l’art cover ufficiale che rappresenta una Miley acrobata aggrappata al trapezio mentre indossa un body succinto, scarpe con il tacco e occhiali da sole: il look da bad girl a cui ci ha abituati negli ultimi anni non l’abbandona.

Endless Summer Love è l’ottavo studio album della cantante che succede a Plastic Hearts, rilasciato nel 2020. Non perdetevi il trailer per il lancio dell’album!

Flowers è il primo singolo

Il 13 gennaio sarà invece il momento di Flowers, primo singolo di questo nuovo capitolo di cui la cantante ci ha permesso di ascoltare solo un breve snippet. Eclettica e incredibilmente talentuosa, Miley è pronta a stupire ancora una volta con le sue sonorità sempre innovative e i testi ricercati. Il singolo così come l’album seguono simili sonorità e un tema comune: la dedica principale è al paese in cui vive, la soleggiata California. Flowers è perfetto come brano per dare inizio a questo racconto.

La crescita di Miley Cyrus: da Hannah Montana ad oggi

La sua carriera, come ormai saprete, è sbocciata grazie al suo ruolo per Disney Channel. Di strada rispetto ai primi anni 2000 ne è stata fatta e ormai Miley Cyrus è entrata di diritto nell’Olimpo delle celebrity e performer più in vista degli ultimi 10 anni. Controversa ma sempre spontanea, Miley ha saputo esplorare a fondo il suo talento di artista senza mai costringersi in un solo genere. Sperimentatrice nata, appassionata di musica che le scorre nelle vene anche grazie alla sua famiglia. Tra papà Billy Ray Cyrus, musicista famoso nell’ambito country, e la sua madrina Dolly il suo futuro non poteva che essere in questo mondo.

Miley ci ha abituato a non abituarci a nessuno degli stili che abbiamo ascoltato in precedenza: ogni album ha una sua anima e una sua essenza, totalmente diversa e nuova. Plastic Hearts ha sonorità un po’ rockeggianti, completamente diverse dalle sonorità cupe dell’EP She Is Coming; il carisma di Younger Now dalle sonorità country pop si discosta completamente da quel piccolo capolavoro che è stato Bangerz. Insomma, se pensate di sapere quale sia la prossima mossa di Miley vi state sicuramente sbagliato ed è probabile che anche con Endless Summer Vacation ci sorprenderà in modo inaspettati.