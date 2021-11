Deddy: le nuove date del tour nei club per Il Cielo contromano su Giove

Dopo aver registrato il tutto esaurito con le prime date annunciate, Deddy ha aggiunto oggi dei nuovi appuntamenti al tour nei club che era già stato programmato.

La parte iniziale della tourneé si terrà a dicembre, mentre la seconda riprenderà nella primavera 2022.

Ecco il calendario concerti aggiornato di Deddy

Venerdì 10 Dicembre 2021 | Roma Sin Studio SOLD OUT

Sabato 11 Dicembre 2021 | Roma Sin Studio SOLD OUT

Sabato 18 Dicembre 2021 | Milano Magazzini Generali SOLD OUT

Domenica 19 Dicembre 2021 | Milano Magazzini Generali SOLD OUT

Martedì 26 Aprile 2022 | Milano @Fabrique NUOVA DATA

Mercoledì 27 Aprile 2022 | Roma @Atlantico NUOVA DATA

Venerdì 29 Aprile 2022 | Napoli @Casa della Musica NUOVA DATA

Sabato 30 Aprile 2022 | Modugno (BA) @Demodè NUOVA DATA

I biglietti per le nuove date sono disponibili su Vivoconcerti.com proprio da oggi, lunedì 8 novembre 2021, alle 11.00 e presso tutte le rivendite autorizzate da sabato 13 novembre alle 11.00.

Lo scorso 8 ottobre, Deddy è tornato con un nuovo progetto musicale e si tratta di una nuova versione del suo album di debutto, intitolata Il Cielo contromano su Giove.

Ecco la tracklist del disco:

1. Giove

2. Pensa a te

3. Mentre ti spoglio

4. Occhi verdi

5. Tu non passi mai

6. Cenere

7. Piccoli Brividi

8. La prima estate

9. Il cielo contromano

10. 0 passi

11. Ancora in due

12. Come mai

13. Parole a caso

14. Buonanotte

Deddy ha presentato questo nuovo lavoro in esclusiva su TikTok LIVE. Un evento unico tra astronomia e musica all’interno del Civico Planetario di Milano dove le nuove canzoni si sono alternate all’osservazione del cielo curata da LOfficina.

La community TikTok – piattaforma d’intrattenimento leader per i video brevi – ha potuto, simbolicamente, passeggiare con Dennis Rizzi aka Deddy nello spazio a ritmo delle sue canzoni e scoprire delle curiosità sui pianeti e le costellazioni.