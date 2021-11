Spider-Man: No Way Home, il poster ufficiale del film

Non manca molto all’uscita di Spider-Man: No Way Home e, nell’attesa, la Sony ha deciso di regalare ai fan un’altra piccola anteprima. Si tratta del nuovo poster ufficiale del film in cui c’è proprio lui, Spider-Man, in primo piano.

Nel nuovo film della saga ritroveremo sempre Tom Holland nei panni del protagonista insieme a lui anche Zendaya, reduce del successo di Dune. Sarà bello rivedere i due sul grande schermo sopratutto ora che sappiamo che sono una coppia.

Rifiniscono il cast anche Marisa Tomei nel ruolo di May Parker, la zia di Peter, Jamie Foxx, nel ruolo del villain Electro. Ma non è finita qui, perché nel terzo film di Spider-Man vedremo anche l’ormai molto amato personaggio di Doctor Strange, interpretato da Benedict Cumberbatch.

In Spider-Man No Way Home il protagonista dovrà fare i conti con il fatto che la sua identità ormai non è più un segreto e, di conseguenza, con un multiverso collegato a un possibile mondo in cui tutti non ricordano più che Peter Parker è anche Spider-Man.

Spider-Man: No Way Home arriverà nei cinema a partire dal 16 dicembre.

Guarda il poster del film

Guarda il trailer del film

La trama ufficiale del film

Per la prima volta nella storia cinematografica di Spider-Man, il nostro amichevole eroe di quartiere è smascherato e non può più separare la sua vita privata dalle grandi responsabilità di essere un Supereroe. Quando chiede aiuto a Doctor Strange, la posta in gioco si fa sempre più rischiosa e lo porterà a scoprire cosa significa realmente essere Spider-Man.