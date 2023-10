Deddy: Le regole del fuoco è la nuova canzone

“Che fine ha fatto Deddy?” è stata la domanda che di recente l’artista ha usato sui suoi social, cancellando tutti i post fino ad allora pubblicati.

Ed è il punto di partenza, oltre che l’argomento del nuovo singolo Le regole del fuoco, in uscita il 13 ottobre.

Una riflessione ironica su quello che è stato e su quello che sarà e la volontà di rimettersi in gioco prendendo come punto di forza il proprio passato.

Deddy sarà protagonista di un’iniziativa particolare per i suoi fan. Presalvando il brano e rispondendo alla sue storie, avranno la possibilità d’incontrarlo ed essere coinvolti in un’insolita “barber experience” .

Mi chiamo Dennis Rizzi, in arte Deddy e il mio nuovo singolo è una confessione, la verità, la mia vita e credo anche quella di qualcun’altro.“Le regole del fuoco” è questo, imparare da qualcosa, lasciare che il tempo faccio il suo corso e imparare dal passato senza che la vita si bruci tra le mani! Capita spesso che la vita ci dia qualcosa di bello, simile ad un filo che devi solo tenere nella mano mentre corre, può capitare in amore, in amicizia, in famiglia…a me è successo dopo Amici, il programma che mi ha reso noto. Capita che questo filo si può allontanare da te mentre la corsa si fa sempre più affannosa, me ne sono fatto un problema, mi sono dato la colpa di tutto senza considerare altri aspetti oltre me. Poi è arrivato il me del passato a mettermi una mano sulla spalla, mi ha raccontato che lui sta ancora aspettando di registrare la sua prima canzone, in camera sogna di fare un concerto mentre suona la tastiera. Quando gli ho raccontato dei dischi di platino e dei dischi d’oro, dei concerti sold out, dei miei genitori orgogliosi si è messo a piangere.