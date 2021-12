Deddy: il video ufficiale di Mentre ti spoglio, da oggi in radio

Mentre ti spoglio è il nuovo singolo di Deddy scritto da Giordana Angi e contenuto nel suo ultimo album Il cielo contromano su Giove (certificato Platino).

In radio da venerdì 17 dicembre, il brano è accompagnato da un suggestivo video su Youtube realizzato da Federico Santaiti.

“Qualcosa che tutti abbiamo provato almeno una volta nella vita: il contatto con la pelle dell’altro che hai scelto, che scatena una sensazione forte, quasi di apoteosi” così commenta Deddy il brano.

Guarda il video di Mentre ti spoglio di Deddy

Deddy presenterà live il nuovo brano nella puntata di Amici, domenica 19 dicembre su Canale 5.

Dopo i concerti sold out di Roma la settima scorsa, sabato e domenica sarà a Milano per due concerti, anche quelli sold out, al Fabrique. Tornerà live ad Aprile nei grandi club con nuove date a Milano, Roma, Napoli e Bari.

La musica di Deddy è stata la colonna sonora di quest’anno: lo rilevano le classifiche annuali di Tik Tok dove il cantautore è presente nella top10 tra le canzoni italiane per numero di creazioni con il brano La prima estate, tra gli artisti con il maggior numero di follower sulla piattaforma e come live più seguiti per numero di spettatori, in riferimento al suo evento realizzato al Planetario di Milano.

Il suo primo EP Il cielo contromano ha raggiunto i vertici delle classifiche di vendita e ha ricevuto ad oggi 4 dischi di platino e 1 Oro.