The Kolors – Blackout: video, testo e significato

I The Kolors sono tornati con un nuovo brano inedito dal titolo Blackout, canzone accompagnata ora anche da un video ufficiale che presenta una versione estesa del pezzo, arricchita da un reprise pienamente in stile The Kolors.

Il video, girato a Milano (città dove i tre ragazzi hanno iniziato a muovere i primi passi nei locali dal vivo nel 2009), vede alla regia Marco Lucas e riconferma Borotalco TV alla produzione.

Il brano si aggiunge all’elenco di singoli di successo che i The Kolors hanno pubblicato in questi ultimi anni, brani che hanno ridisegnato il profilo della band capitanata da Stash Fiordispino raccontando canzone dopo canzone la crescita artistica e umana di questi ragazzi appassionati di punk, rock e musica elettronica.

I The Kolors, sono riusciti in pochi anni a costruirsi un personalissimo sound che li rende riconoscibili fin dal primo ascolto.

Anche l’immaginario visivo a cui la band far riferimento è sempre più coerente con le scelte artistiche, come conferma la cover del nuovo brano Blackout (un rimando al rock degli anni ‘80/’90) e il video ufficiale. Proprio per questo, il nuovo pezzo rappresenta l’ideale seguito di Cabriolet Panorama.

Video Blackout dei The Kolors

Testo Blackout dei The Kolors

Ah

strade di notte con te

stare qui fino alle tre

nel buio una melodia che piano ci porta via

e come se questa luna di città ci dice che

per andare via di qua ci vuole poco

spengo un’altra Pall Mall brucia come il fuoco

non è tutto oro, oro

è un gioco persi senza TomTom

Lennon senza Yoko

Non è tutto oro, oro

E non hai voglia di scappare adesso

ti tengo le mani siamo sempre più lontani

e non hai voglia di quel mare addosso

ti tengo le mani ma in un attimo scompari

blackout

Prendere un altro cafffè

non hai finito con me

ognuno un po’ sulle sue

ci si dimentica in due

anche se è una mezza verità

lo sai da te

se stanotte siamo qua ci vuole poco

spengo un’altra Pall Mall brucia come il fuoco

non è tutto oro, oro

è un gioco persi senza TomTom

Lennon senza Yoko

non è tutto oro, oro

E non hai voglia di scappare adesso

ti tengo le mani siamo sempre più lontani

e non hai voglia di quel mare addosso

ti tengo le mani ma in un attimo scompari

blackout

con te, con te

questa notte lo sai è per te, per te

blackout

con te, con te

questa notte lo sai è per te, per te

blackout

blackout

blackout, blackout

blackout, blackout

blackout, blackout

blackout, blackout

blackout, blackout

blackout, blackout

E non hai voglia di scappare adesso

ti tengo le mani siamo sempre più lontani

e non hai voglia di quel mare addosso

ti tengo le mani ma in un attimo scompari

blackout

con te, con te

questa notte lo sai è per te, per te

blackout

con te, con te

questa notte lo sai è per te, per te

blackout