Esce il 14 maggio il primo disco di Deddy, tra i finalisti di Amici 20. S’intitola Il cielo contromano e contiene sette brani di cui cinque sono gli inediti presentati durante il talent show di Canale 5. Ecco audio e testo di una delle tracce, Come mai.

Audio di Come mai di Deddy

Testo di Come mai di Deddy (fonte Angolo Testi

Sognavamo una vita un po’ tipo nei film

ci credevo non pensavo mi lasciassi qui

qui da solo perso dentro il mare

in un posto nuovo che si chiama amore

Come mai mi dicevi che saresti stata sempre con me

come mai

mi hai lasciato dentro un sogno che non vivo con te

come mai

Mi dicevi che saresti stata sempre con me

come mai

mi hai lasciato dentro un sogno che non vivo con te

Mi hai lasciato solo tra le mie paure

mille armi addosso senza le sicure

tu mi puoi ferire tu mi sai far male

lascia fuori l’odio chiama solo amore

Come mai mi dicevi che saresti stata sempre con me

come mai

mi hai lasciato dentro un sogno che non vivo con te

come mai

mi dicevi che saresti stata sempre con me

come mai

mi hai lasciato dentro un sogno che non vivo con te

Dentro il futuro che sogno

non trovo più spazio per l’odio ma

Due bimbi per casa che corrono

che dicono pa’ è arrivata ma’

dimmi se questo qui piace anche a te

che così la vita è più semplice

dimmi che mi ami e lo farai per sempre

dimmi che sogni da sempre noi insieme

Come mai mi dicevi che saresti stata sempre con me

come mai

mi hai lasciato dentro un sogno che non vivo con te

come mai

mi dicevi che saresti stata sempre con me