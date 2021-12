Deddy è tornato single? Le ultime indescrezioni sulla storia con Mariasole Pollio

Deddy e Mariasole Pollio si sarebbero già lasciati. Un sospetto che è nato sopratutto nelle menti dei fan della coppia ma che sembra avere delle conferme.

Soltanto agli inizi di novembre i due giovani avevano ufficializzato di essere una coppia in seguito a numerosi avvistamenti insieme.

È vero che Deddy e Mariasole Pollio si sono lasciati?

Ecco da dove nascono i sospetti sulla fine della storia tra i due idoli dei giovanissimi.

Durante il suo concerto a Milano Deddy, nel presentare il suo brano Pensa a te, ha accennato ad un amore oppressivo.

I fan hanno cominciato a credere si riferisse proprio alla conduttrice di Battiti Live, tra l’altro assente “ingiustificata”al concerto stesso.

Dopotutto, però, come lo stesso Deddy ci ha spiegato in un’intervista, quella specifica canzone non parla di una storia vissuta personalmente.

Inoltre, l’assenza di Mariasole a uno o due concerti (oltre a quello di Milano anche quello di Roma) non è di per sé una prova fondata di un’effettiva rottura.

Ecco cosa dicono delle fonti molto vicine a Deddy

Delle persone vicine al cantante di Mentre ti spoglio, però, avrebbero confermato la crisi.

Tramite uno scambio di messaggi sui social, inoltre, le fonti hanno rivelato all’influencer Deianira Marzano che i due ragazzi non sono pronti ad informare i fan.

Questo per non deludere chi credeva nella loro coppia e in secondo luogo perché non sanno ancora se torneranno insieme oppure no.

“Ciao, volevo informarti che Maria Sole Pollio la ragazza di Deddy non è andata ai concerti di lui a Roma, ha detto che è stata influenzata, poi è guarita e non è andata pure a quello di Milano, non mette più i like alle ultime foto e va a commentare gli altri tipo Tancredi di Amici, sotto la foto dell’uscita dell’album, scrive ‘Bravo Tancredi’ e a Deddy niente. Da fonti certe Deddy non stanno più insieme. Per non dare nell’occhio si sono messi d’accordo di riseguirsi sui social”, ha riportato la blogger.

Nonostante la parte finale di quest’indiscrezione è piuttosto netta, per sapere qual è la verità non resta che aspettare delle notizie ufficiali da parte di Deddy e Mariasole.