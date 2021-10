Deddy – Pensa a te: audio, testo e significato

Pensa a te è il nuovo singolo di Deddy ed è anche uno dei brani contenuti nel suo nuovo album, Il cielo contromano su Giove, pubblicato oggi, 8 ottobre.

A proposito del significato del pezzo, il giovane artista torinese ha dichiarato: “Parla di noi, dell’estate, dell’amore per gli altri e dell’amore per noi stessi“.

Testo di Pensa a te di Deddy

Pensa un po’ di più a te

Metti un nuovo vestito

Quello un po’ scollato

Che non piace a lui

Scattati una foto, sai che fa il geloso

Ora che hai finalmente tutti gli occhi addosso

Voglio che balli senza alcun rimorso

Il cuore tuo lui non lo meritava

Non è servito a nulla far la brava

Dai voglio che stasera non cerchi il suo nome

Perché ti ha tradita e non merita amore

Fossi in te uscirei per andare a ballare

Scommetto che a parecchi li farei innamorare

Una donna ferita so quanto è pericolosa

Mette la vendetta prima di ogni cosa

Quando si convince non la ferma niente

Cambia strada, il resto non lo sente

Con le amiche torna a ridere di te

Non cerca un nuovo ragazzo

Vuole solo sentirsi libera domani

Quelle cose a cui ha dovuto rinunciare

Pensa un po’ di più a te

Metti un nuovo vestito

Quello un po’ scollato

Che non piace a lui

Scattati una foto, sai che fa il geloso

Ora che hai finalmente tutti gli occhi addosso

Voglio che balli senza alcun rimorso

Il cuore tuo lui non lo meritava

Non è servito a nulla far la brava

Questo bacio eh, lo terrò per me

Come fosse un segreto

Mentre accarezzo la tua pelle nuda

E non ci sembra vero

Finalmente mia, finalmente tuo

Senza alcun divieto

Questa notte bevo

Pensa un po’ di più a te

Metti un nuovo vestito

Quello un po’ scollato

Che non piace a lui

Scattati una foto, sai che fa il geloso

Ora che finalmente hai tutti gli occhi addosso

Voglio che balli senza alcun rimorso

Il cuore tuo lui non lo meritava

Non è servito a nulla far la brava

Se segui sempre il cuore

Non si sa mai dove ti porterà

Tu non mostrare amore

Perché l’amore ti deluderà

Non potrai farci niente

Mentre prepara tutto e se ne va

Con il primo treno

Questa notte bevo

Pensa un po’ di più a te

Metti un nuovo vestito

Quello un po’ scollato

Che non piace a lui

Scattati una foto, sai che fa il geloso

Ora che finalmente hai tutti gli occhi addosso

Voglio che balli senza alcun rimorso

Il cuore tuo lui non lo meritava

Non è servito a nulla far la brava