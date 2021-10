Deddy – Cenere: audio, testo e significato

Cenere di Deddy è uno dei brani contenuti nel suo nuovo album, Il cielo contromano su Giove, pubblicato oggi, venerdì 8 ottobre.

Il brano, feat Nisba, scritto da Deddy e Giuliano Maria Castiglia significa: “Sull’ammettere le proprie colpe, e chiedere scusa. Su quanto è importante”.

Testo di Cenere di Deddy

Sei nel mio letto e tre del mattino

testa sul petto e sembra il paradiso

se mi vedi distratto è perchè sto pensando che

tu di punto in bianco hai colorato me

e questa è per tutte le volte che piangi

vai nella tua stanza e vuoi stare da sola

questa è per te che odi stare con gli altri

perchè stai cercando una persona sola

resti la stella più bella del cielo

stella cadente tra le mie lenzuola

odio passare del tempo con te

in due secondi già si è fatta l’una

Ti chiedo scusa se non chiedo scusa

a volte sbagli e non ti cerco

non ti chiamo ma ti penso e non è semplice

dire cosa sei per me

io e te siamo pagine bruciate

siamo cenere

Voglio guardare le luci dell’alba sentendomi altrove

fare mattina, sentirti vicina, non perdermi ancora

e vorrei che il cielo tagliasse le nuvole

e i lampi che ho dentro di me

per parlare di te

e parlarti di me

siamo vuoti a letto, sentiamo freddo

non guardo i tuoi occhi perchè mi ci vedo

le notti che non dormo tra i pensieri ritorni

ti sento qui vicino a me

Ti chiedo scusa se non chiedo scusa

a volte sbagli e non ti cerco

non ti chiamo ma ti penso e non è semplice

dire cosa sei per me

io e te siamo pagine bruciate

e siamo siamo libri su scaffali

siamo il vento tra le mani

siamo pioggia lì al tramonto

come un fuoco in mezzo ai mari

e non è semplice

mostrarmi diverso a volte ci penso

sai non è semplice

Ti chiedo scusa se non chiedo scusa

a volte sbagli e non ti cerco

non ti chiamo ma ti penso e non è semplice

dire cosa sei per me

io e te siamo pagine bruciate

siamo

Ti chiedo scusa oggi ti chiedo scusa

a volte sbaglio ma non ti cerco

oggi ti chiamo poi ti tengo qui vicino a me

a dire cosa sei per me

siamo pagine bruciate

siamo come cenere