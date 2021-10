Deddy – Piccoli brividi: audio, testo e significato

Piccoli brividi di Deddy è uno dei brani contenuti nel suo nuovo album, Il cielo contromano su Giove, pubblicato oggi, venerdì 8 ottobre.

“Di quando scrivi quel che senti e poi elimini il messaggio, di quando lei ti arriva in tuta da ginnastica e non in tacchi a spillo ma per te è vestita comunque dall’unico abito che ha indosso per te, un abito stupendo, e parlo di qualcosa di interiore, un abito da sposa”.

Testo di Piccoli brividi di Deddy

Quante cose non ti ho detto

le ritrovo sotto il letto

è che non c’è più lo spazio

e non c’è più tempo di metterle a posto

se domani mi dimenticherò ancora non lo so

ma stasera sogno lucido

per tutti i momenti che ci siamo persi

a litigare fino a scomparire

cancellare [?] alla fine

farsi male solo per non crescere

Ti vedo quando mi scrivi e poi elimini

non so come stai è da un pezzo che non ti chiamo più

siamo i mostri di piccoli brividi

che non ci fanno dormire ancora

che l’altra sera ti ho visto passare di qua

ed eri bella pure in tuta da ginnastica

e sei capace di uccidermi tutte le volte che te ne vai

ma lo sai che siamo simili

Ti dirò che non è più così

ma mi addormento sempre tardi

faccio casino con le cose che ho dentro la testa

per non pensarti ho dato un’altra festa

non pensare fino a scomparire

tra le luci, i bicchieri e le cartine

farsi male solo per non crescere

Ti vedo quando mi scrivi e poi elimini

non so come stai è da un pezzo

che non ti chiamo più

siamo i mostri di piccoli brividi

che non ci fanno dormire ancora

che l’altra sera ti ho visto passare di qua

ed eri bella pure in tuta da ginnastica

e sei capace di uccidermi

tutte le volte che te ne vai

ma lo sai che siamo simili

non è la prima volta, non sarò l’ultima

sei l’unica che mi conosce per davvero

non è la prima vola che ci facciamo male

solo per non crescere

Ti vedo quando mi scrivi e poi elimini

non so come stai è da un pezzo

che non ti chiamo più

siamo i mostri di piccoli brividi

che non ci fanno dormire ancora

che l’altra sera ti ho visto passare di qua

ed eri bella pure in tuta da ginnastica

e sei capace di uccidermi tutte le volte

che te ne vai ma lo sai che siamo simili