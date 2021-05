Esce il 14 maggio il primo disco di Deddy, tra i finalisti di Amici 20. S’intitola Il cielo contromano e contiene sette brani di cui cinque sono gli inediti presentati durante il talent show di Canale 5. Ecco audio e testo di una delle tracce, Buonanotte.

Audio di Buonanotte di Deddy

Testo di Buonanotte di Deddy (fonte Angolo Testi

Avevo il mio sogno una penna ed un foglio scrivevo nel mare

quanta acqua che avevo lì intorno

sfiorava la gola, premeva sul petto

nei giorni di pioggia aspettavo che il cielo tornasse sereno

la stanza che gira e due accordi che suonano quello che provo

le mani che tremano i dubbi le fermano

strappo quel foglio comincio di nuovo

è notte fonda e toccavo il fondo l’ennesima volta

lascio la pagina vuota la testa è il mio luogo di scorta

Spengo tutto e buonanotte

mi porto dietro i pensieri

e i mostri che mi hanno cambiato

spengo tutto e buonanotte

fa ancora paura il passato

è sotto il mio letto aspetta che cado

ma spengo tutto e buonanotte

Quanto è ironico

da allora è passato già un anno

e mi chiedo cosa è cambiato

e quanto è stupido

pensare che il tempo ci cambia le cose

cambia l’aspetto non cambia la sorte

sono un illuso

aspetto la pace per ricominciare

ho troppe paure non riesco a dormire

Spengo tutto e buonanotte

mi porto dietro i pensieri

e i mostri che mi hanno cambiato

spengo tutto e buonanotte

fa ancora paura il passato

è sotto il mio letto aspetta che cado

ma spengo tutto e buonanotte

spengo tutto e buonanotte

spengo tutto e buona

spengo tutto e buonanotte

spegno tutto e buonanotte