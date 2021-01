Deddy (Dennis Rizza) è uno degli allievi di Amici 20, il cantautore ha presentato sin da subito uno dei suoi brani inediti, Nella Notte. Successivamente, il pezzo è stato intitolato Parole a caso, subendo delle modifiche nel testo e nella melodia.

Testo di Nella Notte di Deddy

Ora penso quelle cose

ai passi fatti e quelle suole

consumate dal terreno

dal dolore che mi porta

dove non è mai sereno

ricordo amore

non ti chiamavo mai per nome

col tuo viso dolce

ricordavi cose

mai viste nella terra

sì nell’immaginazione

Ti pensavo, nella notte

non avevo sogni per dormire

ti cercavo in quel letto

che in tua assenza non aveva fine

ti pensavo, nella notte

non avevo sogni per dormire

ti cercavo in quel letto

che in tua assenza non aveva fine

non aveva fine, non aveva fine

questa storia amore solo può finire

non aveva fine, non aveva fine

io ti cercherò fino ad impazzire

fino ad impazzire, fino ad impazzire

Ma ora vivo di ricordi

un passo falso porta ai mostri

dal passato dritti al cuore

ma una cosa che è certo

non dimentico il tuo nome

Ti pensavo, nella notte

non avevo sogni per dormire

ti cercavo in quel letto

che in tua assenza non aveva fine

ti pensavo, nella notte

non avevo sogni per dormire

ti cercavo in quel letto

che in tua assenza non aveva fine

non aveva fine, non aveva fine

questa storia amore solo può finire

non aveva fine, non aveva fine

io ti cercherò fino ad impazzire

fino ad impazzire, fino ad impazzire

Testo di Parole a caso di Deddy

Per te ho sistemato la mia stanza

per te ho perso quello che mi manca

non c’è un millimetro di pioggia

che non sia caduto questa volta

E poi corre questo tempo maledetto

adesso sono solo in centro come un manifesto

che non guardi mai

Ti parlavo, nella notte non avevo sogni per dormire

ti cercavo oh

Ti parlavo, nella notte non avevo sogni per dormire

ti cercavo, nelle pagine di un libro ancora da finire

senza voce, adesso prendo a pugni tutte le parole

dette a caso

Mi chiamavi s*****o se mentivo

ma se ridevo per un tuo delirio

però in fondo non hai mai capito

che ridevo perché mi sentivo fortunato

E non si ferma questo tempo maledetto

ci vola via come le cose che non ti ho mai detto

come quando

Ti parlavo, nella notte non avevo sogni per dormire

ti cercavo, nelle pagine di un libro ancora da finire

senza voce, adesso prendo a pugni tutte le parole

almeno un miliardo di parole dette a caso