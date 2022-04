Deddy e Caffellatte – Non mi fai dormire: video, testo e significato

Dopo Il Cielo contromano su Giove, Deddy torna oggi con il nuovo singolo Non mi fa dormire che si arricchisce della collaborazione di Caffellatte, un’artista poliedrica, cantautrice, attrice e scrittrice, capace di mettersi in gioco in vari campi e tra le nuovi voci del pop italiano.

Non mi fa dormire racconta dei ricordi dei bei momenti passati insieme, le risate, la spensieratezza, la gioia e la libertà, la sorpresa di vivere momenti unici e indimenticabili.

“Vi capita mai di pensare ad una persona, a quello che vi lega a lei, ai bei momenti passati insieme, anche se siete fisicamente vicini in quel momento? Non mi fa dormire nasce proprio così”.

“Tutti questi pensieri, nella mia testa si sono animati, sono diventati come un fischio, un motivetto che si canticchia e che non si riesce più a dimenticare. Ho scoperto Caffellatte ascoltando alcune playlist di Spotify e sono rimasto rapito dal suo modo di scrivere e di cantare e ho voluto condividere con lei questo pezzo”, spiega Dennis Rizzi aka Deddy.

“La collaborazione con Deddy è stata proprio una carica di positività. Non sono in grado di sognare ad occhi aperti eppure, immergendomi nel brano, ho un po’ ho iniziato a farlo anche io” racconta Caffellatte.

Video Non mi fai dormire di Deddy

Testo Non mi fai dormire di Deddy

Te le ricordi le risate negli alberghi ad una stella?

mi baciavi sulla guancia e mi sembrava una carezza

con le valigie per restare

un nodo in gola e una promessa

e una maglietta troppo larga ma che ti sta bene uguale

soffro di vertigini, stringimi

noi siamo simili, perdiamo il fiato ma restiamo vivi senza vestiti

te lo ricordi quanto è lunga la notte?

Restiamo nascosti due minuti o per sempre

ti brillano gli occhi come un fiume di stelle

andiamo e non sappiamo dove

ma ci va bene uguale finchè trema il cuore

Stasera non ci sono gli altri neanche per messaggi

spegni quel telefono che è meglio fare tardi

gioco coi tuoi occhi e tu che mi guardi

e voglio un nuovo inizio dimmi come si fa

tienimi forte parte la giostra

dimmi un cosa che è solo nostra

prima di andare baciamo ancora l’ultima volta

soffro di vertigini, stringimi

noi siamo simili

ci allontaniamo e restiamo vicini

come respiri

Te lo ricordi quanto è lunga la notte?

restiamo nascosti due minuti o per sempre

ti brillano gli occhi come un fiume di stelle

Andiamo e non sappiamo dove

ma ci va bene uguale finchè trema il cuore

Non mi fa dormire

te lo vorrei dire

ma non so come si scrive

Te lo ricordi quanto è lunga la notte?

restiamo nascosti due minuti o per sempre

ti brillano gli occhi come un fiume di stelle

andiamo e non sappiamo dove

ma ci va bene uguale finchè trema il cuore

Non mi fai dormire