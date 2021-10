Deddy – Tu non passi mai: audio, testo e significato

Tu non passi mai di Deddy è uno dei brani contenuti nel suo nuovo album, Il cielo contromano su Giove, pubblicato oggi, venerdì 8 ottobre.

Ecco il significato di questo brano, scritto da Michele Canova, Matteo Mobrici e Danti: “Parlo di certe persone che restano in un posto dentro di noi e ci “fermano” lì, ovunque siamo”.

Ascolta qui Tu non passi mai di Deddy

Testo di Tu non passi mai di Deddy

Ho provato a cancellarti dalla testa

ho cercato mille scuse per trovarmi a casa alla tua festa

ho guidato senza luce e direzione

ho sfidato la paura di morire ed io complicato

come sono ho solo voglia di sbagliare

di vederti e farmi male

Tu non passi mai

tu non passi mai

tu

tu non passi mai

tu non passi mai

provo a non cercarti ma

tu non passi mai

tu non passi mai

tu

tu non passi mai

tu non passerai

Hai provato a cancellarmi dalla testa e tu

sapevi come fare

sfiorando mani che non erano le mie

sottovalutando tutto il peso delle tue bugie ed ii

complicato come sono ho solo voglia di sbagliare

di vederti e farmi male

Tu non passi mai

tu non passi mai

tu tu non passi mai

tu non passi mai

provo a non cercarti ma

tu non passi mai

tu non passi mai

tu

tu non passi mai

tu non passerai

Ogni volta che ho provato di odiarti

mi sono perso nelle vite degli altri

ed ogni volta che ho provato a cercarti

mi sono perso nelle vite degli altri

Tu non passi mai

tu non passi mai

tu tu non passi mai

tu non passi mai

provo a non cercarti ma

tu non passi mai

tu non passi mai

tu

tu non passi mai

tu non passerai

Tu non passi mai

Tu non passerai