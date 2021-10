Deddy – Occhi verdi: audio, testo e significato

Occhi verdi di Deddy è uno dei brani contenuti nel suo nuovo album, Il cielo contromano su Giove, pubblicato oggi, venerdì 8 ottobre.

Ecco il significato del brano, scritto da Alessandro La Cava e da Deddy: “Un amore finito, il punto in cui ci si chiede: Ma che cosa ci è successo? Che cosa siamo ora?”.

Testo di Occhi verdi di Deddy

Che farai non dirmi che il mio abbraccio ti sta stretto

oppure che è sempre troppo freddo quel tuo letto

lo so che forse è presto ma a me va di uscire già, già

che ci ho creduto alle parole che ti ho sempre scritto

sai che non mi è mai piaciuto essere finto con te che intanto ti incazzi

ricadi per terra e non riesci a rialzarti

Che fai da sola in giro con quegli occhi verdi

lo so che stai cercando altri occhi

che sappiano guardarti, che sappiano capirti

Ricorderai

mi dicevi i tuoi problemi e ti ho distratto, lo so

viaggiavo con la testa in un altro mondo

ma ti prego non pensarci, sono convinto tutto passerà per te

e passerà

ma stai tranquilla forse è meglio che rimango zitto

perchè il silenzio ha più parole di mille promesse

con te ne ho fatte già tanto

ma ora non posso nemmeno più mantenerle

Che fai da sola in giro con quegli occhi verdi

lo so che stai cercando altri occhi

che sappiano guardarti, che sappiano capirti

quanto cazzo ci ho lottato per quegli occhi

e adesso ormai non posso più guardarli

e vorrei poi non pensarci

ma continuo e vado avanti

Oggi mi sveglio ed è il tuo compleanno

e per regalo ti ho dato

qualche goccia di pianto di troppo

e le pupille ti diventano verde acqua

e non si può annullare la distanza

non si può annullare la distanza

non si può annullare la distanza

Che fai da sola in giro con quegli occhi verdi

lo so che stai cercando altri occhi

che sappiano guardarti, che sappiano capirti

quanto cazzo ci ho lottato per quegli occhi

e adesso ormai non posso più guardarli

e vorrei poi non pensarci

ma continuo e vado avanti