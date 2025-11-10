Charli XCX firma la colonna sonora del film Wuthering Heights

House è il titolo del nuovo singolo di Charli xcx , feat. John Cale, estratto dalla soundtrack del film Wuthering Heights, in uscita lunedì 10 novembre in tutte le piattaforme streaming e nei digital store. Il brano fa dunque parte della colonna sonora di un nuovo adattamento della storia conosciuta con il titolo Cime Tempestose, tratta dall’omonimo e unico romanzo di Emily Brontë.

Pochi giorni prima dell’uscita di House l’artista britannica ha annunciato l’arrivo di questa canzone, offrendo uno snippet via Instagram in cui si sente il compositore e polistrumentista, pronunciare la frase “Can I speak to you privately for a moment?“.

Testo House Charli XCX

Can I speak to you privately for a moment?

(in aggiornamento)

Traduzione

Posso parlarti un attimo in privato?

Significato

In un post pubblicato via Youtube, Charli xcx ha parlato di come è nata House e ha spiegato: “Dopo essere stata così immersa nel mio album precedente, ero entusiasta di evadere in qualcosa di completamente nuovo, completamente opposto. Quando penso a Wuthering Heights, penso a molte cose. Penso alla passione e al dolore. Penso all’Inghilterra. Penso alle Brughiere, penso al fango e al freddo. Penso alla determinazione e alla grinta.. […]. Una cosa che mi è rimasta impressa è stata la descrizione che John Cale fece di un requisito sonoro fondamentale dei Velvet Underground: che ogni canzone dovesse essere allo stesso tempo ‘elegante e brutale’. Quella frase mi ha davvero colpito. Ci siamo messi in contatto, abbiamo parlato al telefono e wow… quella voce, così elegante, così brutale. Gli ho mandato alcune canzoni e abbiamo iniziato a parlare specificamente di House. Abbiamo parlato dell’idea di una poesia. Ha registrato qualcosa e me l’ha mandato. Qualcosa che solo John poteva fare. Ed è stato… beh, mi ha fatto piangere“.