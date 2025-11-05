GingerGeneration.it

Katy Petty: Bandaids è il nuovo singolo

scritto da Giovanna Codella
A poco più di un anno dal rilascio di 143, il singolo Bandaids pubblicato il 6 novembre 2025 traccia la linea per il successivo album di Katy Perry.

La produzione del pezzo è affidata ancora una volta al discografico svedese Max Martin (Taylor Swift, Ariana Grande), storico collaboratore di Katy, e un’anteprima della canzone è apparsa durante la data di Bologna del suo tour.

Anteprima video della canzone

Testo Bandaids Katy Perry

Let me down
Know it’s just a fairytale
Save myself just to go back to the broken

Don’t let me down
Go, just send flowers now
Said myself you just don’t know
Making

How is your day?
Bandaids

(in aggiornamento)

Traduzione

Deludermi
So che è solo una favola
Salvarmi solo per tornare a essere distrutto

Non deludermi
Vai, mandami dei fiori ora
Mi sono detto che non lo sai
Fare

Com’è andata la tua giornata?
Cerotti

Cosa ne pensate di Bandaids di Katy Perry?

