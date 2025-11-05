Katy Petty: Bandaids è il nuovo singolo

A poco più di un anno dal rilascio di 143, il singolo Bandaids pubblicato il 6 novembre 2025 traccia la linea per il successivo album di Katy Perry.

La produzione del pezzo è affidata ancora una volta al discografico svedese Max Martin (Taylor Swift, Ariana Grande), storico collaboratore di Katy, e un’anteprima della canzone è apparsa durante la data di Bologna del suo tour.

Anteprima video della canzone

Cadê os especialistas em leitura labial? 👀🤔 pic.twitter.com/sCoMsVPIUL — Tudo Katy (@tudokatysite) November 2, 2025

Testo Bandaids Katy Perry

Let me down

Know it’s just a fairytale

Save myself just to go back to the broken

Don’t let me down

Go, just send flowers now

Said myself you just don’t know

Making

How is your day?

Bandaids

(in aggiornamento)

Traduzione

Deludermi

So che è solo una favola

Salvarmi solo per tornare a essere distrutto

Non deludermi

Vai, mandami dei fiori ora

Mi sono detto che non lo sai

Fare

Com’è andata la tua giornata?

Cerotti

Cosa ne pensate di Bandaids di Katy Perry?