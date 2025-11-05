Katy Petty: Bandaids è il nuovo singolo scritto da Giovanna Codella 5 Novembre 2025 A poco più di un anno dal rilascio di 143, il singolo Bandaids pubblicato il 6 novembre 2025 traccia la linea per il successivo album di Katy Perry. La produzione del pezzo è affidata ancora una volta al discografico svedese Max Martin (Taylor Swift, Ariana Grande), storico collaboratore di Katy, e un’anteprima della canzone è apparsa durante la data di Bologna del suo tour. Anteprima video della canzone Cadê os especialistas em leitura labial? 👀🤔 pic.twitter.com/sCoMsVPIUL — Tudo Katy (@tudokatysite) November 2, 2025 Testo Bandaids Katy Perry Let me down Know it’s just a fairytale Save myself just to go back to the broken Don’t let me down Go, just send flowers now Said myself you just don’t know Making How is your day? Bandaids (in aggiornamento) Traduzione Deludermi So che è solo una favola Salvarmi solo per tornare a essere distrutto Non deludermi Vai, mandami dei fiori ora Mi sono detto che non lo sai Fare Com’è andata la tua giornata? Cerotti Cosa ne pensate di Bandaids di Katy Perry?