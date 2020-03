No Time to Die: uscita spostata a causa del Coronavirus

Ormai da qualche settimana il Coronavirus sta incidendo sulla vita quotidiana delle persone in tutto il mondo. Purtroppo anche il cinema ne sta risentendo. Così, per evitare un disastro economico la produzione di No Time to Die, il nuovo film di James Bond, ha deciso di rimandarne l’uscita.

No Time to Die arriverà così nei cinema a partire dal 12 novembre invece che dal prossimo 9 aprile, come rivelato da Variety. Una scelta che fa storcere il naso ai molti fan che non vedevano l’ora di gustarsi il prossimo film attesissimo film della saga di James Bond, ma che forse si rende necessaria per evitare perdite al botteghino.

Guarda il trailer del film:

Che cosa sappiamo sul film:

Dopo gli eventi narrati in Spectre James Bond si ritira a vita privata in Giamaica insieme a Madeleine, conosciuta nella sua precedente avventura, la quale sembra aver causato una vera e propria svolta nei desideri dell’agente. Tuttavia quando un vecchio amico, un agente della CIA, si presenta da lui Bond non può tirarsi indietro. Costretto a tornare in azione per salvare uno scienziato rapito, James Bond arriverà alle tracce di Safin: un criminale che minaccia di usare armi di sterminio di massa.

Nel frattempo, l’amata Madeleine sembra custodire un segreto molto pericoloso che potrebbe mettere in serio repentaglio la vita di Bond.

Come precedentemente rivelato, No Time to Die sarà più lungo di tutta la saga di 007, ben 2 ore e 43 minuti. Non ci resta così che aspettare la fine dell’anno per vederlo al cinema… chissà se nel frattempo sarà possibile vedere altre anteprime. Restate con noi per saperne di più!