Red: Billie Eilish e Finneas hanno scritto le canzoni del film Pixar

Billie Eilish e Finneas saranno protagonisti di una nuova avventura cinematografica grazie a Red, il nuovo film d’animazione Disney Pixar. Dopo il lavoro sulla theme song No Time to Die, composta per l’omonimo film di 007 il duo è stato chiamato per realizzare tre canzoni inedite per il film. Tutti i pezzi sono stati concepiti durante il lockdown.

Una notizia top secret come hanno affermato i due fratelli che è stata resa nota solo poco fa ma di cui non possono essere più felici. Sia Billie che Finneas si sono detti entusiasti di questa opportunità. In una recente intervista a THR Finneas ha detto:

È stato divertentissimo. Sono emozionato che siamo stati annunciati perché era il nostro piccolo segreto. Abbiamo scritto le canzoni durante la pandemia. È stato un processo molto divertente.

Billie Eilish ha poi aggiunto:

Abbiamo visto lo storyboard all’inizio del 2020, forse fine 2019!

In Red le canzoni saranno cantate da una boy band fittizia di cui farà parte lo stesso Finneas.

Diretto da Domee Shi (vincitrice dell’Oscar per Bao), il film vede come protagonista una teenager che si trasforma in un panda rosso gigante quando è agitata.

La trama ufficiale del film

Mei Lee, una tredicenne che all’improvviso si trasforma in un panda rosso gigante quando si eccita troppo (il che è praticamente SEMPRE). Ming è sua madre: molto protettiva, se non leggermente prepotente, che non è mai lontana da sua figlia, una sfortunata realtà per l’adolescente.