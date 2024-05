Billie Eilish – Blue: video, testo e traduzione

Blue di Billie Eilish è una traccia del suo attesissimo terzo album in studio, intitolato HIT ME HARD AND SOFT, su tutte le piattaforme digitali ed in formato fisico da venerdì 17 maggio 2024.

Testo Blue Billie Eilish

Lights out

You’re not here holding me

I count

Every tear down my cheek

Instead of sheep

Ooh-ooh-ooh-ooh

Ooh-ooh-ooh-ooh

Ooh-ooh-ooh-ooh

Sleepwalk

Find myself on your street

Three knocks

Ring the bell then I leave

I tried

To live in black and white but I’m so blue

I’d like

To mean it when I say I’m over you

But that’s still not true

Cold days

Frozen lake in the park

Old ways

Made mistakes, made our marks

Now we’ve gone dark

Ooh-ooh-ooh-ooh

Ooh-ooh-ooh-ooh

Ooh-ooh-ooh-ooh

Bad dreams

Might not mean anything

But you seem

Not to need anything

I tried

To live in black and white but I’m so blue

I’d like

To mean it when I say I’m over you

But that’s still not true

And I’m still so blue

True blue, true blue

True blue

I tried

To live in black and white but I’m so blue

I’d like

To mean it when I say I’m over you

Traduzione

Luci spente

Non sei qui a trattenermi

io conto

Ogni lacrima sulla mia guancia

Invece delle pecore

Ooh-ooh-ooh-ooh

Ooh-ooh-ooh-ooh

Ooh-ooh-ooh-ooh

Sonnambulismo

Mi ritrovo nella tua strada

Tre colpi

Suono il campanello e poi esco

ho provato

Vivere in bianco e nero ma sono così triste

Mi piacerebbe

Per dirlo sul serio quando dico che ti ho dimenticato

Ma questo non è ancora vero

Giorni freddi

Lago ghiacciato nel parco

Vecchie vie

Abbiamo commesso degli errori, abbiamo lasciato il segno

Ora siamo diventati oscuri

Ooh-ooh-ooh-ooh

Ooh-ooh-ooh-ooh

Ooh-ooh-ooh-ooh

Brutti sogni

Potrebbe non significare nulla

Ma sembri

Non aver bisogno di nulla

ho provato

Vivere in bianco e nero ma sono così triste

Mi piacerebbe

Per dirlo sul serio quando dico che ti ho dimenticato

Ma questo non è ancora vero

E sono ancora così triste

Vero blu, vero blu

Vero blu

ho provato

Vivere in bianco e nero ma sono così triste

Mi piacerebbe

Per dirlo sul serio quando dico che ti ho dimenticato

