Billie Eilish – L’amour de ma vie: audio, testo e traduzione

L’amour de ma vie di Billie Eilish è una traccia del suo attesissimo terzo album in studio, intitolato HIT ME HARD AND SOFT, su tutte le piattaforme digitali ed in formato fisico da venerdì 17 maggio 2024.

Ascolta qui la nuova canzone di Billie:

Testo L’amour de ma vie Billie Eilish

I wish you the best for the rest of your life

Felt sorry for you when I looked in your eyes

But I need to confess, I told you a lie

I said you, you were the love of my life

The love of my life

Did I break your heart?

Did I waste your time?

I tried to be there for you

Then you tried to break mine

It isn’t asking for a lot for an apology

For making me feel like I killed you if I tried to leave

You said you’d never fall in love again because of me

Then you moved on immediately

(Bum-bum-bum)

But I wish you the best for the rest of your life

Felt sorry for you when I looked in your eyes

But I need to confess

I told you a lie (Told you a lie)

When I said you (Said you, ooh), you (Ooh)

Were the love of my life

The love of my life

So you found her, now go fall in love (Go fall in love)

Just like we were if I ever was

It’s not my fault (No)

I did what I could (I did what I could)

You made it so hard

Like I knew you would

Thought I was depressed or losing my mind

My stomach upset, almost all the time

But after I left, it was obvious why (Oh), mm

Because for you, you

I was the love of your life, mm

But you were not mine

It isn’t asking for a lot for an apology

For making me feel like I killed you if I tried to leave

You said you’d never fall in love again because of me

Then you moved on, then you moved on

Then you moved on, then you moved on

Then you moved on, then you moved on

Ooh

You wanted to keep it

Like something you found

‘Til you didn’t need it

But you should’ve seen it

The way it went down

You wouldn’t believe it

Wanna know when it’s over

With your hand on my shoulder

You were so mediocre

And we’re so glad it’s over now

It’s over now

It’s over now

It’s over now

It’s over

Karma killer

The girls all kill her

The girls all fear her

Mm, misery

Say you want me

It’s such a pity

We’re both so pretty

Traduzione

Ti auguro il meglio per il resto della tua vita

Mi è dispiaciuto per te quando ti ho guardato negli occhi

Ma devo confessare che ti ho detto una bugia

Te l’ho detto, eri l’amore della mia vita

L’amore della mia vita

Ti ho spezzato il cuore?

Ti ho fatto perdere tempo?

Ho provato ad esserci per te

Poi hai provato a rompere il mio

Non è chiedere molto per delle scuse

Per avermi fatto sentire come se ti avessi ucciso se avessi provato ad andarmene

Hai detto che non ti saresti mai più innamorato a causa mia

Poi sei andato avanti subito

(Bum-bum-bum)

Ma ti auguro il meglio per il resto della tua vita

Mi è dispiaciuto per te quando ti ho guardato negli occhi

Ma devo confessare

Ti ho detto una bugia (Ti ho detto una bugia)

Quando ti ho detto (ti ho detto, ooh), tu (Ooh)

Erano l’amore della mia vita

L’amore della mia vita

Quindi l’hai trovata, ora innamorati (Innamorati)

Proprio come lo eravamo noi, se mai lo fossi stato

Non è colpa mia (No)

Ho fatto quello che potevo (ho fatto quello che potevo)

L’hai reso così difficile

Come sapevo che avresti fatto

Pensavo di essere depresso o di impazzire

Ho lo stomaco sottosopra, quasi sempre

Ma dopo che me ne sono andato, era ovvio il motivo (Oh), mm

Perché per te, tu

Ero l’amore della tua vita, mm

Ma non eri mio

Non è chiedere molto per delle scuse

Per avermi fatto sentire come se ti avessi ucciso se avessi provato ad andarmene

Hai detto che non ti saresti mai più innamorato a causa mia

Poi sei andato avanti, poi sei andato avanti

Poi sei andato avanti, poi sei andato avanti

Poi sei andato avanti, poi sei andato avanti

Ooh

Volevi tenerlo

Come qualcosa che hai trovato

Fino a quando non ne hai avuto bisogno

Ma avresti dovuto vederlo

Il modo in cui è andata giù

Non ci crederesti

Voglio sapere quando sarà finita

Con la tua mano sulla mia spalla

Eri così mediocre

E siamo così felici che sia finita adesso

È finito ora

È finito ora

È finito ora

È finita

Assassino del karma

Le ragazze la uccidono tutte

Tutte le ragazze la temono

Mmm, miseria

Dimmi che mi vuoi

È un vero peccato

Siamo entrambi così carini

