Charli xcx feat. Billie Eilish – Guess: video, testo e traduzione

Charli XCX ha pubblicato giovedì 1 agosto 2024 il remix di Guess, featuring Billie Eilish.

La canzone arriva poco dopo l’uscita del sesto album in studio di Charli, BRAT, acclamatissimo dalla critica. Puoi ascoltare l’album QUI, mentre puoi ascoltarne la versione deluxe con il feat. QUI.

Qui sotto, invece, il video diretto da Aidan Zamiri. Sapevi che tutti i reggiseni e l’altra biancheria intima utilizzati nel video musicale sono stati donati a I Support The Girls?

L’ente distribuisce articoli di prima necessità, tra cui biancheria e prodotti per l’igiene mestruale, consentendo alle persone senza fissa dimora, in condizioni di povertà o disagio, di vivere con dignità.

Testo

[Intro: Charli xcx]

Hey, Billie, you there?

Uh-uh

[Verse 1: Charli xcx]

You wanna guess the colour of my underwear

You wanna know what I got goin’ on down there

Is it pretty in pink or all see-through?

Is it showin’ off my brand-new lower-back tattoo?

You wanna put ‘em in your mouth, pull ‘em all down south

You wanna turn this shit out, that’s what I’m talkin’ about

Pu-pu-pu-put ‘em in your mouth, pull ‘em all down south

You wanna turn this shit out, that’s what l’m talkin’ about (Yeah)

[Chorus: Charli xcx]

Try it, bite it, lick it, spit it

Pull it to the side and get all up in it

Wear ‘em, post ‘em, might remix it

Send ‘em to The Dare, yeah, I think he’s with it

Try it, bite it, lick it, spit it

Pull it to the side and get all up in it

Wear ‘em, post ‘em, might remix it

Eat it up for lunch, yeah, it’s so delicious

(Work it out)

[Verse 2: Billie Eilish]

Don’t have to guess the color of your underwear

Already know what you’ve got goin’ on down there

It’s that lacy black pair with the little bows

The ones I picked out for you in Tokyo

I saw them when you sat down, they were peekin’ out

I’m gonna tell you right now, they’re all I’m thinkin’ about

[Chorus: Billie Eilish]

I wanna try it, bite it, lick it, spit it

Pull it to the side and get all up in it

Kiss it, ride it, can I fit it?

Charli likes boys, but she knows I’d hit it

(Knows I’d hit it)

Charli, call me if you’re with it

[Bridge: Charli xcx, Billie Eilish, Charli xcx & Billie Eilish]

Yeah, guess, guess, guess, guess, guess, guess, guess, guess

Guess, guess, guess, guess, guess, guess, guess, guess

Guess, guess, guess, guess, guess, guess, guess, guess

Guess, guess, guess, guess, guess, guess, guess, guess

[Outro: Charli xcx, Billie Eilish, Charli xcx & Billie Eilish]

You wanna guess what me and Billie have been textin’ about? (We’ve been disrespectful)

Still tryin’ to guess the password to my Google Drive (Are you obsessed with me?)

You wanna guess the address of the party we’re at (You know you’re not invited)

You wanna guess if we’re serious about this song

Traduzione

[Intro: Charli xcx]

Hey, Billie, ci sei?

Uh-uh

[Strofa 1: Charli xcx]

Vuoi indovinare il colore della mia biancheria intima

Vuoi sapere cosa ho addosso laggiù

È carina in rosa o tutta trasparente?

Sta mostrando il mio nuovissimo tatuaggio nella parte bassa della schiena? Vuoi metterli in bocca, tirarli tutti giù a sud

Vuoi far uscire questa m***a, è di questo che sto parlando

Pu-pu-pu-mettili in bocca, tirarli tutti giù a sud

Vuoi far uscire questa m***a, è di questo che sto parlando (Sì)

[Chorus: Charli xcx]

Provalo, mordilo, leccalo, sputalo

Tiralo di lato e mettiti tutto dentro

Indossali, pubblicali, potresti remixarli

Mandali a The Dare, sì, penso che ci stia

Provalo, mordilo, leccalo, sputalo

Tiralo di lato e mettiti tutto dentro

Indossali, pubblicali, potresti remixarli

Mangialo a pranzo, sì, è così delizioso

(Risolvilo)

[Verse 2: Billie Eilish]

Non ho per indovinare il colore della tua biancheria intima

So già cosa hai addosso laggiù

È quel paio nero di pizzo con i piccoli fiocchi

Quelli che ho scelto per te a Tokyo

Li ho visti quando ti sei seduta, facevano capolino

Te lo dico subito, sono tutto ciò a cui penso

[Chorus: Billie Eilish]

Voglio provarlo, morderlo, leccarlo, sputarlo

Tirarlo di lato e andarci dentro

Baciarlo, cavalcarlo, posso entrarci? A Charli piacciono i ragazzi, ma sa che ci proverei

(Sa che ci proverei)

Charli, chiamami se ci stai

[Bridge: Charli xcx, Billie Eilish, Charli xcx e Billie Eilish]

Sì, indovina, indovina, indovina, indovina, indovina, indovina, indovina, indovina

Indovina, indovina, indovina, indovina, indovina, indovina, indovina, indovina

Indovina, indovina, indovina, indovina, indovina, indovina, indovina, indovina

Indovina, indovina, indovina, indovina, indovina, indovina, indovina, indovina

[Outro: Charli xcx, Billie Eilish, Charli xcx e Billie Eilish]

Vuoi indovinare di cosa ci siamo scambiati messaggi io e Billie? (Siamo state irrispettose)

Sto ancora cercando di indovinare la password del mio Google Drive (Sei ossessionato da me?)

Vuoi indovinare l’indirizzo della festa a cui siamo (Sai ​​che non sei invitato)

Vuoi indovinare se facciamo sul serio con questa canzone

Significato

Nel remix di Guess di Charli XCX feat. Billie Eilish, il duo affronta la cultura dei fan e l’ossessione che hanno per il loro artista preferito.

La frustrazione che muove l’interesse a volte un po’ ossessivo nei confronti della sessualità di Billie, in particolare, è il punto più evidente del testo.

