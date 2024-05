Billie Eilish – Bittersuite: video, testo e traduzione

Bittersuite di Billie Eilish è una traccia del suo attesissimo terzo album in studio, intitolato HIT ME HARD AND SOFT, su tutte le piattaforme digitali ed in formato fisico da venerdì 17 maggio 2024.

Testo Bittersuite Billie Eilish

I can’t fall in love with you

I’ve been overseas

I’ve been havin’ dreams

You were in the foyer

I was on my knees

Outside of my body

Watchin’ from above

I see the way you want me

I wanna be the one

But I gotta be careful

Gotta watch what I say

God, I hope it all goes away

‘Cause I can’t fall in love with you

No matter how bad I want to

Mm

Ah, uh, uh

Ah, uh, uh

Mm

I don’t need to breathe when you look at me, all I see is green

And I think that we’re in between everything I’ve seen

In my dream, have it once a week, can’t land on my feet

Can’t sleep, have you underneath all of my beliefs

Keep it briеf

I’ll wait in the suite

Keep me off my feet, mm

You seem so paranoid

I’m looking at thе boys

I’ve never filled the void

Out of spite

You seem so paralyzed

It’s so romanticized

If this is how I die

That’s alright

I’ve been overseas

I don’t need to breathe when you look at me, all I see is green

And I think that we’re in between everything I’ve seen

In my dream, have it once a week, can’t land on my feet (I’ve been overseas)

Can’t sleep, have you underneath all of my beliefs

Keep it brief

I’ll see you in the suite

We can be discrete

But I’ve been overseas

And I’ve been havin’ dreams

L’amour de ma vie

Love so bittersweet, mm

Open up the door for me, for me

‘Cause I’m still on my knees

I’m stayin’ off my feet

I got ya

Just want you to touch me

Come on, ha

I know it seems to just be the beginning

Listen up, hm

I want you to keep on doing it

It’s something I don’t know

I’ve never paid this much attention to you, I know

Traduzione

Non posso innamorarmi di te

Sono stata all’estero

Ho fatto dei sogni

Eri nell’atrio

Ero in ginocchio

Fuori dal mio corpo

Guardando dall’alto

Vedo come mi vuoi

Voglio essere quella giusta

Ma devo stare attenta

Devo stare attenta a quello che dico

Dio, spero che tutto vada via

Perché non posso innamorarmi di te

Non importa quanto lo voglia

Mm

Ah, eh, eh

Ah, eh, eh

Mm

Non ho bisogno di respirare quando mi guardi, tutto ciò che vedo è verde

E penso che siamo nel mezzo di tutto quello che ho visto

Nel mio sogno, mangiarlo una volta alla settimana, non riesco ad atterrare in piedi

Non riesco a dormire, sei al di sotto di tutte le mie convinzioni

Sii breve

Aspetterò nella suite

Tienimi lontano dai piedi, mm

Sembri così paranoico

Sto guardando i ragazzi

Non ho mai riempito il vuoto

Per dispetto

Sembri così paralizzato

È così romanticizzato

Se è così che muoio

Va bene

Sono stata all’estero

Non ho bisogno di respirare quando mi guardi, tutto ciò che vedo è verde

E penso che siamo nel mezzo di tutto quello che ho visto

Nel mio sogno, lo faccio una volta alla settimana, non riesco ad atterrare in piedi (sono stato all’estero)

Non riesco a dormire, sei al di sotto di tutte le mie convinzioni

Sii breve

Ci vediamo nella suite

Possiamo essere discreti

Ma sono stata all’estero

E ho fatto dei sogni

L’amore della mia vita

Amore così agrodolce, mm

Apri la porta per me, per me

Perché sono ancora in ginocchio

Resto in piedi

Ho capito

Voglio solo che tu mi tocchi

Andiamo, ah

So che sembra essere solo l’inizio

Ascolta, hm

Voglio che tu continui a farlo

E’ qualcosa che non so

Non ti ho mai prestato così tanta attenzione, lo so

