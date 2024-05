Billie Eilish – L’AMOUR DE MA VIE [OVER NOW EXTENDED EDIT]

L’AMOUR DE MA VIE [OVER NOW EXTENDED EDIT] è la versione estesa di L’AMOUR DE MA VIE di Billie Eilish.

La traccia è stata rilasciata il 22 maggio 2024, pochi giorni dopo l’uscita della canzone originale e dell’album HIT ME HARD AND SOFT.

Questa versione inizia con quella che era la Parte II della canzone originale, vale a dire una parte elettronica della traccia, soprannominata da Billie “Over Now”.

Testo L’AMOUR DE MA VIE [OVER NOW EXTENDED EDIT]

You wanted to keep it

like something you found

till you didn’t need it

but you should’ve seen it

the way it went down

wouldn’t believe it

wanna know what i told her?

with her hand on my shoulder?

you were so mediocre

and we’re so glad it’s over now

it’s over now

it’s over now

camera

caught on camera

the girls on camera

your girl’s a fan of

miss me

say you miss me

it’s such a pity

we’re both so pretty

i wanna know

where did it go

i couldn’t tell

i couldn’t see

you weren’t around

i was alone

you never once

took care of me

you wanted to keep it

but you didn’t try

guess you didn’t mean it

well maybe your secret

is you’re just a guy

that couldn’t complete it

never got that ferrari

never dance at the party

bet it’s still mediocre

i’m just happy it’s over now

it’s over now

it’s over now

i wanna know

where did it go

i couldn’t tell

i couldn’t see

you weren’t around

i was alone

you never once

took care of me

it’s not that complicated

i wasn’t satiated

you weren’t that bad just lazy

too self obsessed to save me

it’s not that complicated

i wasn’t satiated

you’re looking older lately

dating another baby

Traduzione

Volevi mantenerlo

come qualcosa che hai trovato

fino a non ne hai bisogno

ma avresti dovuto vederlo

il modo in cui è andato giù

non ci crederei

vuoi sapere cosa le ho detto?

con la sua mano sulla mia spalla?

eri così mediocre

e siamo così felici che sia finita ora

è finito ora

è finito ora

telecamera

ripreso

le ragazze sulla fotocamera

la tua ragazza è una fan di

ti manco

dì che ti manco

è un peccato

siamo entrambi così carini

voglio sapere

dov’è andato

non potrei dire

non potevo vedere

non eri in giro

ero solo

tu mai una volta

si prende cura di me

volevi mantenerlo

ma non ci hai provato

immagino che non lo pensassi sul serio

bene forse il tuo segreto

sei solo un ragazzo

non potrebbe completarlo

mai avuta quella Ferrari

non ballare mai alla festa

scommetto che è ancora mediocre

sono solo felice che ora è finita

è finito ora

è finito ora

voglio sapere

dov’è andato

non potrei dire

non potevo vedere

non eri in giro

ero solo

tu mai una volta

si prende cura di me

non è così complicato

non ero soddisfatto

non eri così male, solo pigro

troppo ossessionato per salvarmi

non è così complicato

non ero soddisfatto

sei invecchiato ultimamente

incontrare un altro baby

Significato L’AMOUR DE MA VIE [OVER NOW EXTENDED EDIT]

Questa traccia esplora i temi della delusione e della rottura, approfondendo una relazione fallita ed esprimendo sollievo con le parole “Eri così mediocre e siamo così felici che sia finita adesso”.

Presumibilmente si tratta dell’ex fidanzato di Billie Eilish, il cantante Jesse Rutherford con cui l’artista statunitense ha avuto una breve relazione, e la versione estesa aggiunge ulteriore profondità alla narrazione, mostrando il talento di Billie nel trasformare le esperienze personali in musica potente.