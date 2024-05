Billie Eilish – The Diner: video, testo e traduzione

The Diner di Billie Eilish è una traccia del suo attesissimo terzo album in studio, intitolato HIT ME HARD AND SOFT, su tutte le piattaforme digitali ed in formato fisico da venerdì 17 maggio 2024.

Il video della canzone

Testo The Diner Billie Eilish

Don’t be afraid of me

I’m what you need

I saw you on the screens

I know we’re meant to be

You’re starring in my dreams

In magazines

You’re looking right at me (You’re looking right at me)

I’m here around the clock

I’m waiting on your block (I’m waiting on your block)

But please don’t call the cops

They’ll make me stop

And I just wanna talk (I just wanna talk)

Bet I could change your life

You could be my wife (Wife, wife)

Could get into a fight (Fight)

I’ll say you’re right (I’ll say you’re right)

And you’ll kiss me goodnight

I waited on the corner ‘til I saw the sitter leave

Was easy getting over and I landed on my feet

I came in through the kitchen looking for something to eat

I left a calling card so they would know that it was me

I tried to save you, but I failed

Two-fifty-thousand-dollar bail (Two hundred fifty thousand dollars)

While I’m away, don’t read my mail (Don’t read my mail)

Just bring a veil (Just bring a veil)

And come visit me in jail (Visit me in jail)

I’ll go back to the diner

I’ll write another letter (I’ll write another letter)

I hope you’ll read it this time

You better

The cops around the corner stopped me when I tried to leave

They told me I was crazy and they knocked me off my feet (They told me I was crazy)

They came in through the kitchen looking for something discrete

I left a calling card so that they would know that it was me

Know that it was me

I memorized your number, now I call you when I please

I tried to end it all, but now I’m back up on my feet

I saw you in the car with someone else and couldn’t sleep

If something happens to him, you can bet that it was me

3956

310-807-3956

310-807-3956

Traduzione

Non aver paura di me

Sono ciò di cui hai bisogno

Ti ho visto sugli schermi

So che siamo destinati a stare insieme

Sei il protagonista dei miei sogni

Nelle riviste

Mi stai guardando (mi stai guardando)

Sono qui 24 ore su 24

Sto aspettando il tuo blocco (sto aspettando il tuo blocco)

Ma per favore non chiamare la polizia

Mi faranno smettere

E voglio solo parlare (voglio solo parlare)

Scommetto che potrei cambiarti la vita

Potresti essere mia moglie (moglie, moglie)

Potrebbe litigare (lotta)

Dirò che hai ragione (dirò che hai ragione)

E mi darai il bacio della buonanotte

Ho aspettato all’angolo finché non ho visto la baby sitter andarsene

È stato facile superarlo e sono atterrata in piedi

Sono entrata dalla cucina in cerca di qualcosa da mangiare

Ho lasciato un biglietto da visita perché sapessero che ero io

Ho provato a salvarti, ma ho fallito

Cauzione di duecentocinquantamila dollari (Duecentocinquantamila dollari)

Mentre sono via, non leggere la mia posta (Non leggere la mia posta)

Porta solo un velo (Porta solo un velo)

E vieni a trovarmi in prigione (Visitami in prigione)

Tornerò alla tavola calda

Scriverò un’altra lettera (scriverò un’altra lettera)

Spero che lo leggerai questa volta

È meglio

I poliziotti dietro l’angolo mi hanno fermato quando ho provato ad andarmene

Mi hanno detto che ero pazza e mi hanno fatto cadere a terra (mi hanno detto che ero pazza)

Sono entrati dalla cucina alla ricerca di qualcosa di discreto

Ho lasciato un biglietto da visita perché sapessero che ero io

Sappi che sono stata io

Ho memorizzato il tuo numero, ora ti chiamo quando voglio

Ho provato a farla finita, ma ora sono di nuovo in piedi

Ti ho visto in macchina con qualcun altra e non riuscivo a dormire

Se gli dovesse succedere qualcosa, puoi scommettere che sono stata io

3956

310-807-3956

310-807-3956

Cosa ne pensate di The Diner di Billie Eilish?