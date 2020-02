Billie Eilish torna a farci emozionare con un nuovo pezzo. E che pezzo! L’artista statunitense ha infatti pubblicato il giorno di San Valentino su Spotify e nelle altre piattaforme online No time to die! La canzone, come vi avevamo raccontato su Ginger Generation è la colonna sonora del nuovo film di James Bond!

Qui sotto trovate audio, testo e traduzione della canzone di Billie Eilish!

Testo No time to die

I should have known

I’d leave alone

Just goes to show

That the blood you bleed

Is just the blood you own

We were a pair

But I saw you there

Too much to bear

You were my life, but life is far away from fair

Was I stupid to love you?

Was I reckless to help?

Was it obvious to everybody else?

Traduzione

avrei dovuto saperlo

avrei dovuto lasciarti soltanto

soltanto andare allo show

del tuo sangue che sanguina

tu possiedi solo il sangue

Eravamo una coppia

Ma ti ho visto là

Troppo da sopportare

Eri la mia vita, ma la vita é tutt’altro che giusta

Sono stata scema ad amarti?

Sono stata spericolata ad aiutarti?

Era ovvio per tutti gli altri?

Di fallire per una bugia

tu non sei mai stato dalla mia parte

Prendimi in giro una volta, prendimi in giro due

Come oserai il paradiso

Ora non mi vedrai mai piangere

Non c’è tempo per morire

Lascio bruciare

Non sei più un mio problema

Facce del mio passato tornano

Un’altra lezione c’è da imparare

Di cadere per una bugia

Non sei mai stato dalla mia parte

Prendimi in giro una volta, prendimi in giro la seconda

Come oserai il paradiso

Ora non mi vedrai mai piangere

non c’è tempo per morire

non c’è tempo per morire

No, non c’è tempo per morire

Prendimi in giro una volta, prendimi in giro la seconda

Come oserai il paradiso

Ora non mi vedrai mai piangere

Non c’è tempo per morire