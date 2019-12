Alfa annuncia il suo primo Live a Milano (info e biglietti)

Dopo l’uscita di Before Wanderlust e i nuovi singoli Wanderlust! e Il Giro Del Mondo, Alfa ha annunciato il suo primo live!

Il giovane talento genovese sarà per la prima volta in concerto giovedì 30 gennaio ai Magazzini Generali di Milano per condividere con i fan le grandi emozioni vissute nell’ultimo anno. I biglietti sono disponibili in prevendita da giovedì 18 dicembre, sui circuiti TicketOne. Il tour è prodotto e organizzato da 432 srl. Radio Zeta è radio partner ufficiale del live.

“Il 30 gennaio ai Magazzini Generali ci sarà il mio primo vero concerto, l’occasione più grande per incontrarci e cantare assieme – dichiara ALFA – Sono felicissimo, non vedo l’ora!”.

Con più di 1 milione di streams, è in radio e disponibile in digitale il nuovo singolo Il Giro del Mondo, estratto dall’album Before Wanderlust. Il video, diretto da Nicholas Baldini e ispirato a One Last Time di Ariana Grande, è entrato da subito nella top 10 delle tendenze su YouTube.

Before Wanderlust, disponibile nei negozi di dischi, in digitale e in edizione limitata autografata su Music First in quattro bundle differenti, non è altro che un assaggio della nuova musica a cui sta lavorando da mesi Alfa, per salutare un anno che gli ha regalato uno straordinario successo. E per accogliere a braccia aperte tutte le novità che gli riserverà il 2020. Il progetto contiene pezzi già editi e prodotti da Yanomi, oltre a nuovi brani.

Andrea De Filippi, in arte Alfa, è un cantante genovese, classe 2000. Il suo stile musicale oscilla tra il pop, il rap e l’indie. A 8 anni inizia a suonare la chitarra e il pianoforte e a 15 inizia a partecipare ai contest di freestyle. I suoi pezzi sono arrivati anche a numerosi big. E persino il rapper americano Macklemore lo ha condiviso nelle sue storie Instagram. Da circa un anno collabora con il produttore Yanomi.