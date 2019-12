Jumanji: The Next Level – la clip in esclusiva con The Rock

Siete pronti a tornare a Jumanji? Dopo il successo del reboot di due anni fa è arrivato nelle sale Jumanji: The Next Level, una nuova avventura che riporta dritti nella giungla. Il film è uscito nei cinema il 25 dicembre e oggi vi proponiamo una clip in anteprima esclusiva, dal titolo “Landing in the Jungle” nel caso in cui non l’abbiate ancora visto.

Guarda la clip in anteprima esclusiva:

La trama del film:

In Jumanji: The Next Level la gang è tornata ma il gioco è cambiato. Rientrati in Jumanji per salvare uno dei loro, i giocatori scoprono che nulla è come avevano previsto. Per sopravvivere al gioco più pericoloso del mondo i protagonisti dovranno affrontare zone sconosciute e inesplorate: dagli aridi deserti fino alle montagne innevate.

Il cast del film:

Jumanji: The Next Level vedrà il ritorno della gang composta da Dwayne “The Rock” Johnson, Jack Black, Kevin Hart e Karen Gillan, assieme a Danny DeVito, Danny Glover e Nick Jonas.

Jumanji riporta sul grande schermo una delle più grandi avventure cinematografiche degli anni ’90, ma con un sapore tutto nuovo. Forte del successo del film del 2017, Jumanji: The Next Level continua a raccogliere l’eredità del film del 1995 con Robin Williams per dare vita a un universo nuovo ma collegato al vecchio.

Se siete cresciuti con Jumanji di sicuro vi piacerà tornare nella giungla con una nuova avventura. Non sappiamo ancora se in seguito a questo secondo episodio nascerà un franchising, ma l’idea è sicuramente ottima e piena di potenziale. Non ci resta che aspettare e vedere.

Nel frattempo godetevi anche voi Jumanji: The Next Level e, se non l’avete ancora visto, recuperate il film del 2017 e ovviamente quello originale degli anni ’90.