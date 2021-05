Ginger Generation è tornato ad intervistare Alfa, a distanza di un anno e mezzo da Before Wanderlust, in occasione dell’uscita del suo primo vero disco!

In questa occasione l’artista ci ha parlato anche del primo progetto discografico di Valerio Mazzei a cui ha contribuito con la sua scrittura.

Nel corso della nostra intervista, dunque, Alfa ci ha raccontato il significato di Nord, il suo album, ma non solo. Il cantante ci ha voluto anticipare qualcosa sul primo vero disco di Valerio Mazzei, uno dei suoi più grandi amici.

Proprio il tiktoker, recentemente avava parlato dell’aiuto che Andrea De Filippi ha rappresentato per la scrittura delle sue prime canzoni.

Alfa, a sua volta, ci ha svelato che Valerio è uno dei suoi amici più sinceri insieme a Sespo e Rosalba e che ogni volta che può corre a Milano per andare a trovarli.

A proposito dell’album in cantiere dell’artista di Lungotevere, il cantautore genovese ha confermato che il disco uscirà e che in alcune canzoni troveremo il suo contributo:

Con Valerio abbiamo scritto un po’ di canzoni, al di là di 12 luglio, pubblicheremo qualcosa, penso che però Vale debba fare un percorso con la musica da solo. Ma quando sarà il momento ci troveremo sia umanamente sia musicalmente, quindi nascerà nel momento giusto.

Non perdetevi la nostra video intervista completa con Alfa

Qui sotto trovate la tracklist completa di Nord, il primo vero disco di Alfa

01 – NoRd – Prod. DRD

02 – SnoB (feat. Rosa Chemical) – Prod. Marz & Zef

03 – TesTa TrA Le NuVoLE, pt. 2 – Prod. Yanomi

04 – NoN La AsCoLTare (feat. Ariete) – Prod. Marz & Zef

05 – SuL Più BeLLo – Prod. Yanomi

06 – SaN LoReNZo (feat. Annalisa) – Prod. Yanomi

07 – BeVo TuTTa La NoTTe (feat. Drast & Olly)

08 – NoN RicORdo Il NOmE – Prod. Strage

09 – SoLd OuT (feat. VillaBanks) – Prod. DADE

10 – StuPefaCenTe – Prod. Alfa