Alfa: tutte le date del suo primo tour (info e biglietti)

È sold out il Benvenuti a Wanderlust – Il primo tour non si scorda mai, il tour del giovanissimo cantautore genovese ALFA! A grande richiesta si aggiungono ora tre nuovi appuntamenti. Il primo a Ferrara, il secondo a Brescia e il terzo a Bari. I biglietti sono al momento disponibili su TicketOne.

Con Benvenuti a Wanderlust – il primo tour non si scorda mai, ALFA incontra e presenta al suo pubblico il suo ultimo album esibendosi per la prima volta dal vivo dopo aver raggiunto risultati incredibili come un doppio platino e una certificazione oro. Radio Zeta è radio partner ufficiale del tour, organizzato da 432 srl.

Queste sono le date del primo tour di Alfa:

30 gennaio 2020 MILANO – Fabrique (SOLD OUT)

20 febbraio 2020 ROMA – Spazio Rossellini (SOLD OUT)

21 febbraio 2020 ROMA – Spazio Rossellini (SOLD OUT)

23 febbraio 2020 POZZUOLI (NA) – Duel Beat (SOLD OUT)

06 marzo 2020 BOLOGNA – Locomotiv Club (SOLD OUT)

07 marzo 2020 RONCADE (TV) – New Age Club (SOLD OUT)

08 marzo 2020 FIRENZE – Viper Theatre (SOLD OUT)

22 marzo 2020 GENOVA – Politeama Genovese (SOLD OUT)

28 marzo 2020 FERRARA – Madame Butterfly

03 aprile 2020 BRESCIA – LattePiù Live

10 aprile 2020 BARI – Demodé Club

Con più di 4 milioni di streams, è in radio e disponibile in digitale il nuovo singolo Il Giro del Mondo, estratto dall’album. Il video, diretto da Nicholas Baldini e ispirato a One Last Time di Ariana Grande, è entrato da subito nella top 10 delle tendenze su YouTube.

Before Wanderlust, disponibile nei negozi di dischi, in digitale e in edizione limitata autografata su Music First in quattro bundle differenti, non è altro che un assaggio della nuova musica a cui sta lavorando da mesi ALFA. Il progetto contiene pezzi già editi e prodotti da Yanomi, oltre a nuovi brani.