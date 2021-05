Testo Nord Alfa: ecco dove potete ascoltare la canzone dell’artista genovese!

Alfa: ecco di cosa parla il disco Before Wanderlust

Esce oggi, 14 maggio, in tutte le piattaforme di streaming e negli online store Nord, il primo vero disco di Alfa!

Dopo il grande successo di Before Wanderlust, l’artista genovese ci riporta in viaggio, questa volta seguendo la stella polare.

Qui sotto trovate audio e testo della canzone!

Testo Nord Alfa

Male che vada

Ci è andata bene

Ma non c’è poetica nelle mie vene

Tu mi distrai

Come sirene

Lo sai mi fai bruciare come kerosene

Se per cambiare la roccia

Basta soltanto una goccia

Mi puoi benedire

Lo puoi dire bene

Cercherò sempre il mio Nord

Fermo come un carillon

Risorgerò come ad Est

Abbraccerò l’Everest

Scaverò dentro di me

Per colmare quel vuoto

Aria, Terra, Acqua e Fuoco

Io punto su di te

(Rit.)

Sud, Ovest, Est

Ti cerco però non ti trovo

Sud, Ovest, Est

Ti cerco però non ti trovo

Se mi perderò

Non troverò mai il tuo perdono

Non ci serve mica l’oro

Per essere un capolavoro

Male che vada

Ritorneremo

Con te mi sento a casa e fuori è sotto zero

Che cosa è il male

Se anche il veleno

È in grado di ammazzarti o di essere un rimedio

Seguo una stella sola all’orizzonte

Non so che ho di fronte

Ma non torno indietro

Scoprimi come l’Ovest (se è vero che)

Cerco emozioni nuove (per me, per te)

Se geli come al Polo Sud (tu pensa che)

È grandine, niente più

Scaverò dentro di me

Per colmare quel vuoto

Aria, Terra, Acqua e Fuoco

Io punto su di te

(Rit.)

Sud, Ovest, Est

Ti cerco però non ti trovo

Sud, Ovest, Est

Ti cerco però non ti trovo

Se mi perderò

Non troverò mai il tuo perdono

Non ci serve mica l’oro

Per essere un capolavoro

Yo

Ho i sogni nel cassetto e i soldi nella borsa

Essere felici ma oggi quanto costa

Non c’è

Tempo per loro, per l’oro é corsa

Se è vero

Pensa a fare ‘sti soldi che i soldi non fan mai pensare

Che la vita è corta, mi scuso

Preferisco essere povero che un povero illuso

Scaverò dentro di me

Per colmare quel vuoto

Aria, Terra, Acqua e Fuoco

Io punto su di te

(Rit.)

Sud, Ovest, Est

Ti cerco però non ti trovo

Sud, Ovest, Est

Ti cerco però non ti trovo

Se mi perderò

Non troverò mai il tuo perdono

Non ci serve mica l’oro

Per essere un capolavoro

Non ci serve mica l’oro

Per essere un capolavoro

Non ci serve mica l’oro

Per essere un capolavoro