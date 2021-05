Alfa parla di Nord, di Sul più bello e di Eleonora Gaggero (Video intervista!)

Ginger Generation torna ad intervistare Alfa, a distanza di un anno e mezzo da Before Wanderlust, in occasione dell’uscita del suo primo vero disco!

Esce oggi, 14 maggio, in tutte le piattaforme di streaming e negli online store Nord, il progetto discografico che segna un nuovo importante step nel suo percorso artistico. L’artista genovese aveva infatti pubblicato fino ad oggi soltanto alcuni singoli e un EP, ma un disco vero e proprio era ancora un obiettivo che doveva raggiungere.

Nord in questo senso rappresenta la piena maturità artistica per Alfa, nonché un vero e proprio punto di riferimento in un periodo storico molto difficile. Abbiamo vissuto tutti, soprattutto noi giovani, dai mesi molto difficili. Da un giorno all’altro ci sono crollate le certezze, ed è proprio in momenti come questi che abbiamo bisogno di una bussola.

Nel corso della nostra intervista, dunque, Alfa ci ha raccontato il significato del suo nuovo disco, ma non solo. L’artista ci ha anche anticipato già ha intenzione di pubblicare altri 3 album per ognuno dei punti cardiali. Tre album, teniamo a sottolinearlo, come minimo!

La nostra chiacchierata è stata inoltre un’importante occasione per parlare dell’attualissimo tema dell’omofobia, ma anche del suo rapporto con Eleonora Gaggero. Eleonora, come saprete, ha voluto includere Alfa nel progetto Sul più bello.

Infine, il cantante ci ha voluto anticipare qualcosa sul primo vero disco di Valerio Mazzei, uno dei suoi più grandi amici.

Non perdetevi la nostra video intervista con Alfa qui sotto!

Alfa parla di Nord e del primo disco di Valerio Mazzei

Qui sotto trovate la tracklist completa di Nord!

01 – NoRd – Prod. DRD

02 – SnoB (feat. Rosa Chemical) – Prod. Marz & Zef

03 – TesTa TrA Le NuVoLE, pt. 2 – Prod. Yanomi

04 – NoN La AsCoLTare (feat. Ariete) – Prod. Marz & Zef

05 – SuL Più BeLLo – Prod. Yanomi

06 – SaN LoReNZo (feat. Annalisa) – Prod. Yanomi

07 – BeVo TuTTa La NoTTe (feat. Drast & Olly)

08 – NoN RicORdo Il NOmE – Prod. Strage

09 – SoLd OuT (feat. VillaBanks) – Prod. DADE

10 – StuPefaCenTe – Prod. Alfa