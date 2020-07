La notizia che speravamo non arrivasse è purtroppo arrivata. Il corpo di Naya Rivera è stato rinvenuto dal Lake Piru, dove era scomparsa lo scorso 8 luglio. A confermarlo la polizia locale e TMZ che hanno dato riscontro dopo il ritrovamento di un corpo. L’annuncio definitivo è avvento durante una conferenza stampa ufficiale del dipartimento dello Sceriffo di Ventura County.

Naya si trovava in barca con il figlio Josey di appena 4 anni, che ha detto alla polizia di aver visto la madre tuffarsi e non tornare più a galla. Nei giorni precedenti al ritrovamento il cast di Glee aveva espresso la sua vicinanza alla famiglia e sperava ancora in un lieto fine, che purtroppo non c’è stato. Alla notizia della sua scomparsa in molti hanno già voluto esprimere il loro cordoglio sui social.

La scomparsa dell’attrice arriva nel giorno del settimo anniversario della morte di Cory Monteith, altra colonna portante del cast.

Pare che alcuni membri del cast di Glee si siano riuniti al Lake Piru per le ricerche e per stare vicino alla famiglia Rivera. Nello specifico, i fan pensano di aver identificato Heather Morris (Brittany), Jenna Ushkowitz (Tina), Amber Riley (Mercedes), Chris Colfer (Kurt) e Kevin McHale (Artie).

Image shared by ABC news network In the image we see part of the Glee Cast members and the Naya family gathered and praying on the edge of Piru Lake this morning.@NayaRivera pic.twitter.com/1JxRhBRucT — Forever Naya (@MiirandaBitch) July 13, 2020

Le parole del cast di Glee su Naya Rivera

“Rimani dolce, Naya. Che forza eri. Amore e pace alla tua famiglia” – Jane Lynch

Rest sweet, Naya. What a force you were. Love and peace to your family. — Jane Lynch (@janemarielynch) July 13, 2020

Iqbal Theba

💔 — iqbal theba (@iqbaltheba) July 13, 2020

“Hey, 13 luglio…fai schifo” – Max Adler

Hey, July 13th….🖕 — Max Adler (@Mr_Max_Adler) July 13, 2020

💔😭😭💔😭💔😭💔😭💔😭 — Max Adler (@Mr_Max_Adler) July 13, 2020

“Naya, mancherai tantissimo”– Josh Sussman

💔 Naya, you will be missed so much. 😞 — Josh Sussman (@JoshSussman) July 13, 2020

“Quanto dolore oggi. Grata del nostro amore e della nostra connessione. Vi tengo tutti stretti. Famiglia per la vita” – Vanessa Lengies

So much grief today. Grateful for our love and connection. Holding everyone tight. Family for lifetimes. — Vanessa Lengies (@littlelengies) July 13, 2020

“Possa Dio benedire Naya Rivera che ha dato al mondo la sua bellissima arte. Riposa in pace angelo” – Ivonne Coll