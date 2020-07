La polizia ha confermato che il corpo rinvenuto al Lake Piru è quello dell’attrice Naya Rivera, scomparsa nelle acque lo scorso 8 luglio durante una gita in barca con il figlio Josey.

Una tragedia che ha sconvolto non solo il cast di Glee, serie in cui aveva recitato l’attrice, ma anche il mondo dello showbusiness in generale ha voluto porgere le sue condoglianze per questa scomparsa prematura. In tantissimi hanno speso un po’ del loro tempo per mandare un messaggio su quanto è accaduto.

L’attrice di soli 33 anni lascia il figlio di 4 e un vuoto incolmabile non solo per la famiglia ma anche per i milioni di fan che l’hanno sempre sostenuta e apprezzata. I nostri pensieri vanno ai suoi cari e a tutte le persone rimaste profondamente colpite dalla sua morte. Una morte che colpisce il doppio, perché avvenuta nel settimo anniversario della scomparsa di Cory Monteith, altra colonna portante del cast di Glee e grande amico della ragazza.

Ecco alcune celebrità che hanno voluto ricordare Naya Rivera

RIP sweet naya — Ashley Benson (@AshBenzo) July 13, 2020

Rest In Peace and power, Naya. 😔💔 — Janel Parrish Long (@JanelParrish) July 13, 2020

Naya 😞 — Max Ehrich (@maxehrich) July 13, 2020

the reason songbird by fleetwood mac is one of my favorite songs ever is because of the glee soundtrack version. she transformed it. 🙏🏼 Rest Easy Naya Rivera

God cover and hold her loved ones! — Kehlani (@Kehlani) July 13, 2020

Praying for Naya Rivera, Kelly Preston & Benjamin Keough’s families right now. 💔 Please take a moment to think of them today — Aly & AJ (@alyandaj) July 13, 2020

rip naya. still in disbelief. you helped normalize something that wasn’t “normal” in a time where it was needed. thank u for making me & the LGBTQ community feel normal by your portrayal. & thank you for being so kind when I was terrified to interview you. pic.twitter.com/n74lGqDALp — NIKI DEMAR (@nikidemar) July 13, 2020

Continueremo ad aggiornarvi su tutte le novità che riguardano questo caso e anche sul cast di Glee. In questi giorni il coroner disporrà l’autopsia del corpo dell’attrice per capire le cause della morte. Alcuni membri del cast di Glee si siano riuniti al Lake Piru per le ricerche e per stare vicino alla famiglia Rivera. Nello specifico, i fan pensano di aver identificato Heather Morris (Brittany), Jenna Ushkowitz (Tina), Amber Riley (Mercedes), Chris Colfer (Kurt) e Kevin McHale (Artie).