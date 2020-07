Addio Naya Rivera: TMZ conferma la morte dell’attrice

La notizia che nessuno avrebbe voluto è purtroppo arrivata. Il corpo di Naya Rivera è stato trovato nel Lake Piru, il luogo da cui era scomparsa l’8 luglio durante una gita in barca con il figlio Josey. Il bambino era stato ritrovato mentre dormiva in barca e alla polizia aveva riferito di un bagno in acqua con la madre, dal quale Naya però non era più riemersa. A confermare la notizia del ritrovamento del corpo è stato il Ventura Sheriff, polizia locale, che ha trovato un corpo in acqua.

TMZ invece conferma che si tratta proprio dell’attrice 33enne.

Cause della morte

Non sappiamo ancora quale sia stata la causa della morte di Naya, ma si presume sia avvenuta per annegamento. Alle 23 ora italiana, la polizia locale farà una conferenza stampa per fornire ulteriori dettagli sulla vicenda.

Chi era Naya Rivera

Naya Marie Rivera è nata a Santa Clarita il 12 gennaio 1987. Attrice e cantante si è fatta conoscere al pubblico soprattutto per il suo ruolo nella serie Glee. La sua Santana Lopez è sempre stato uno dei personaggi più amati della serie. Sin da piccola si è dedicata al mondo della recitazione, partecipando in alcune serie di successo anche se in piccoli ruoli tra cui: Baywatch, Otto sotto un tetto e Willy il Principe di Bel-Air. Con il suo ruolo in Glee la popolarità è stata incredibile e l’attrice ha avuto modo anche di venire in Italia durante una delle edizioni del Giffoni Festival. L’attrice è stata per un tempo fidanzata con il rapper Big Sean con il quale era prossima alle nozze, salvo poi interrompere il fidanzamento nel 2014. Insieme a lui aveva composto anche il suo primo singolo Sorry.

Naya è stata al centro di molte controversie soprattutto dopo aver pubblicato il suo libro, Sorry Not Sorry, dove raccontava la sua verità su alcuni membri del cast di Glee e altri fatti della sua vita personale. Nel luglio del 2014 si sposa con l’ex fidanzato Ryan Dorsey e nel settembre 2015 da alla luce il suo primogenito Josey. I due divorziano due anni dopo e nel 2017 viene arrestata dopo aver colpito violentemente l’ex marito. Negli ultimi tempi Naya sembrava aver rimesso in sesto la sua vita e si dedicava moltissimo a suo figlio, di appena 4 anni. Proprio lui era con lei la mattina della tragica scomparsa.