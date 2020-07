Naya Rivera: il messaggio di Heather Morris per la scomparsa dell’amica

Dopo la notizia della morte di Naya Rivera, l’intero cast di Glee ha voluto esprimere il suo momento di sconforto con grande classe e chiedendo la privacy che un momento delicato, come questo, merita. Tra queste non poteva mancare Heather Morris, compagna di avventure in Glee e amica nella vita reale.

Heather interpretava il ruolo di Brittany S. Pierce, prima migliore amica e poi fidanzata e moglie di Santana Lopez, il personaggio di Naya. Tra le due si è creato un legame fortissimo dentro e fuori dal set tanto che l’attrice e ballerina si è mossa in prima linea nelle ricerche di Naya su lago Piru.

Ecco il post di Heather Morris su Naya Rivera

Anche se di pochissime parole il post di Heather raccoglie tutto il suo dolore per la perdita dell’amica e le siamo vicini.

Mi prendo un momento per onorare il mio lutto. Grazie per tutti i vostri messaggi e le vostre preghiere. Prendermi cura di me stessa e della mia famiglia è al primo posto. XO Heather

L’attrice non si è voluta esprimere e apprezziamo che abbia voluto rendere partecipi i fan, tranquillizzandoli e ringraziandoli per quanto hanno fatto in questi giorni. Non tutti hanno voglia di vivere il loro dolore pubblicamente e per Heather è evidentemente troppo presto per commentare l’accaduto online. Occorre rispettare il suo silenzio e stare vicina al cast e alla famiglia di Naya rispettando il loro lutto, il loro silenzio e senza intromettersi.

Lei è stata lì durante il recupero del corpo e nei giorni precedenti, sempre vicina alla famiglia. Adesso tocca prendersi un momento di pausa per elaborare questa gravissima perdita per lei e per il mondo.