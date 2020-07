La famiglia di Naya Rivera ricorda l’attrice e ringrazia i fan

Un momento davvero delicato per la famiglia di Naya Rivera, dopo che è stata confermata la morte dell’attrice. Il suo corpo è stato ritrovato sul Lake Piru il 13 luglio, dopo essere scomparsa l’8 luglio durante una gita in barca con il figlio Josey.

Mentre il mondo del fandom dei Glee e il cast si stringono nel loro dolore, la famiglia ha voluto ringraziare tutti per il supporto ricevuto, chiedendo però di rispettare la loro privacy in un momento davvero difficile e delicato.





Ecco le parole della famiglia di Naya Rivera

In uno statement pubblicato su Deadline si legge: Siamo davvero grati per tutto l’amore e le preghiere per Naya, Josey e la nosra famiglia durante questa settimana. Mentre affrontiamo la scomparsa della nostra bellissima leggenda, apprezziamo la sua eredità e il suo spirito magnetico. Naya era un talento incredibile ma era ancor di più una bellissima persona, madre, figlia e sorella.

La famiglia ha poi continuato ringraziando la polizia locale e tutti coloro che si sono mossi per ritrovarla: Grazie alle donne e agli uomini di Ventura per il vostro impegno nel ritrovare Naya. Abbiamo ancora più gratitudine per le eroine che l’hanno ritrovata. Grazie ai suoi amici, colleghi e fan per il continuo supporto. Il paradiso si è portato il nostro impertinente angelo. Chiediamo gentilmente che la nostra privacy sia rispettata durante questo delicato momento.

Il cordoglio del cast di Glee

Tutti i membri del cast di cui Naya ha fatto parte hanno voluto ricordare l’attrice con dei post su Instagram. Ognuno di loro ha raccontato come è stato lavorare al fianco di Naya non solo nel ruolo di Santana ma anche nella vita di tutti i giorni. Kevin McHale, Heather Morris e Dianna Agron erano molto amici della ragazza dentro e fuori dal set. Per loro è stato un duro colpo dovere dirle addio (QUI tutti i post pubblicati dal cast).