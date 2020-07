7yearswithoutCory: i fan di Glee ricordano Cory Monteith

In un momento così tragico per la scomparsa di Naya Rivera, Santana Lopez in Glee, corre l’anniversario della morte di una colonna portante di quel cast. Sono, infatti, passati 7 anni da quella tragica mattina del 13 luglio del 2013 quando la notizia della morte di Cory Monteith fece il giro del mondo e sconvolse il fandom della serie.

Qualcosa di cui è difficile ancora oggi rendersi conto così come è stato fortemente impattante e sofferente per il cast, fino ad allora unitissimo e di cui Cory era un vero e proprio pilastro. Le lacrime di Lea Michele, sua fidanzata dell’epoca, ci ricordano uno dei momenti più tristi vissuti, ma il ricordo dell’attore resta vivo a distanza di anni. Sette anni fa Cory ci lasciava a causa di un overdose per un cocktail letale di droghe e ritrovato in una camera d’albergo a Vancouver.





Ecco alcuni post in ricordo di Cory Monteith

Come ogni anno i fan hanno voluto esprimere il loro dolore e lasciare un pensiero sulla scomparsa dell’attore che, nonostante i suoi problemi personali, ha lasciato un segno positivo in tantissime persone.

Proprio oggi Cory, abbracciale con la tua luce immensa.

Ovunque tu sia. 💙#7yearswithoutcory pic.twitter.com/nmHQs1jNci — 𝐓𝐞𝐫𝐞🦋 (@Theresa_989) July 13, 2020

Voglio crederci, voglio avere l'illusione che esista qualcosa molto più in alto delle nuvole, un posto da cui Cory in quel preciso istante abbia davvero guardato Lea farsi questo scatto,perché l'amore, quello grande,quello vero è talmente raro che supera tutto#7yearswithoutcory pic.twitter.com/LIux2qDJPN — Locavida_38🦋🍀 (@38Locavida) July 13, 2020

Oggi è un anniversario un po’ diverso. È sempre una giornata dura da affrontare, credo che non smetterà mai di fare male, e quest’anno è resa ancora più dolorosa dalle circostanze.

Oggi come sette anni fa, qua giù sentiamo la tua mancanza #7YearsWithoutCory pic.twitter.com/rAMqTNFZJq — g✨ (@corymonteivth) July 13, 2020

Le circostanze, la scomparsa di Naya rendono questo giorno ancora più difficile da elaborare per i fan. Anche per il cast sarà difficile affrontare una giornata simile, considerando tutto quello che sta succedendo.