Quando una tragedia come che quella che sta vivendo la famiglia di Naya Rivera colpisce la vita, l’ultima cosa che vorresti (e dovresti) essere costretto a fare è rispondere ad inutili polemiche. L’ex marito dell’attrice scomparsa, Ryan Dorsey, e la sorella Nickayla Rivera hanno dovuto difendersi contro le accuse dei tabloid, in particolare Daily Mail e The Sun, che hanno insinuato i due abbiamo una relazione sentimentale.

Secondo i giornali di gossip, Ryan e Nickayla avrebbero deciso di andare a vivere insieme e sarebbero stati avvistati mano nella mano mentre facevano shopping. Dall’uscita di queste foto, il popolo del web ha letteralmente riempito i due di insulti e minacce di morte.

La risposta del marito e della sorella di Naya Rivera:

La prima a rispondere è stata Nickayla, sorella 25enne dell’attrice di Glee, che ha scritto un messaggio di smentita nelle sue stories di Instagram, ma è stato il video di Ryan Dorsey che ha messo a tacere tutti gli hater. L’attore ha pubblicato un video su IGTV intitolato: “Non è tutto bianco e nero” nel quale racconta i terribili mesi che suo figlio Josey, lui e tutta la loro famiglia stanno vivendo dalla scomparsa di Naya.

“Non riesco a credere che questa sia la vita reale e che io debba rispondere a queste fesserie” ha detto l’ex marito di Naya Rivera; ha spiegato che non entra sui social da Luglio, ma che gli sono stati riportati questi rumors: “Mi è stato detto che molte persone hanno un’opinione sulla situazione tragica della mia famiglia. Ci sono persone che giudicano, fanno supposizioni e stanno mandando messaggi terribili augurando la morte a sconosciuti delle cui vite non sanno nulla“.

Visualizza questo post su Instagram 🗣Its not always black and white. Un post condiviso da dorseyryan (@dorseyryan) in data: 29 Set 2020 alle ore 4:58 PDT

L’ex marito di Naya Rivera spiega come il figlio Josey sta affrontando la tragica assenza della mamma e di come abbia chiesto sua zia Nickayla, che lui chiama “Titi”, andasse a vivere con loro. “E poi mi ha chiesto se Titi poteva vivere con noi. “Voglio che Titi viva con noi per sempre” perché è la cosa più vicina ad una mamma che ha in questo momento e come papà single hai bisogno di tutto l’aiuto possibile, mentre cerchi di costruirti una carriera ed affrontare questo disastro insieme a tuo figlio e vivere in questo orrore da più di 80 giorni ormai” ha spiegato Ryan Dorsey.

Ha continuato a spiegare che si tratta di una situazione temporanea per il bene di suo figlio dopo tutto quello che ha dovuto affrontare: “Perché dovrei negarglielo? Perché ci sono degli estranei che pensano di sapere qualcosa sulla base di qualche mal informato, illogico e mal consigliato tabloid? E’ triste. E’ molto triste“.

Speriamo davvero che i giornali e le persone su internet smettano di creare inutili polemiche e lascino la famiglia di Naya Rivera affrontare questo dolore in pace.