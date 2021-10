Ultimo – Solo: i testi delle canzoni del nuovo album

L’attesa è finita: il nuovo progetto discografico di Ultimo, Solo, è uscito oggi, venerdì 22 ottobre, su tutte le piattaforme digitali e in formato fisico.

Solo segna il ritorno di Ultimo a due anni e mezzo dall’album precedente, durante i quali il cantautore ha collezionato 45 dischi di platino, 17 dischi d’oro ed il primato di artista italiano più giovane di sempre ad esibirsi in uno stadio (La favola, Stadio Olimpico, 4 luglio 2019).

Si tratta di un album introspettivo, che mette al centro l’essere umano. La penna inconfondibile dell’autore torna prepotente nei testi, nei quali si mette a nudo, descrivendo le emozioni provate in questi due anni di silenzio e lontananza dal proprio pubblico.

Tutti i testi di Solo di Ultimo: clicca sul titolo della canzone (in aggiornamento)

1. Il bambino che contava le stelle

2. Niente

3. Sul finale

4. Solo

5. Spari sul petto

6. Isolamente

7. Quel filo che ci unisce

8. Supereroe

9.La finestra di Greta

10. Buongiorno vita

11. Quei ragazzi

12. Non sapere mai dove si va

13. 22 settembre

14. 7+3

15. Tutto questo sei tu

16. Non amo

17. 2:43 AM

Solo è anche il primo album dell’artista autoprodotto dalla sua etichetta Ultimo Records. Tutto ciò che c’è da sapere sul nuovo progetto discografico di Ultimo è riassunto nelle sue stesse parole, pronunciate dal cantautore romano lo scorso luglio.