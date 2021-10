Ultimo – Solo: audio e testo della canzone

Ultimo è tornato. Il cantante ha pubblicato Solo, uno dei brani del suo nuovo disco omonimo, Solo, rilasciato oggi, venerdì 22 ottobre.

Audio Solo di Ultimo

Testo Solo di Ultimo

Oggi mi chiudo di nuovo

E quel che resta intatto lo dedico a te

È come se vivessi coi piedi nel fuoco

E voglio sempre avere quello che adesso non c’è

Oggi mi sento sparire

Perché non so dentro più quello che ho

É come se vivessi nei mesi passati

Perché adesso non ho nulla che racconterò

Ma tu mi piaci di più

Perché racconti i sogni proprio come piace a me

Tu sei qualcosa di più

Ma non ti scrivo perché dentro sono

Solo, solo, solo

No, non guardarmi dentro muoio, io muoio, io muoio

Se avrai bisogno, si, tu scrivimi, scrivimi, scrivimi

Stringimi il braccio e dopo vivimi, vivimi, vivimi

Non ci riеsco, sono solo, solo, solo

No, non sorridere, non gioco, non gioco, non gioco

Però ti guardo е siamo simili, simili, simili

Entrambi col sorriso e i lividi, lividi, lividi

Non vedi che io sono solo

Si. io sono solo

Oggi non voglio nessuno

E abbasso le serrande, la luce non c’è

Sto sul divano e passa una pubblicità

Di un tizio che sorride e vende una macchina

Spengo e rimane il silenzio

E mi trascino in camera come una barca

Quando il mare è mosso, ma vole un rifugio

Canticchiando”nina-nina-ninina”

Ma tu mi piaci di più

Perché tu racconti i sogni come piace a mel

Si, tu sei qualcosa di più

Ma non ti scrivo perché dentro sono

Solo, solo, solo

No, non guardarmi dentro muoio, io muoio, io muoio

Se avrai bisogno, si, tu scrivimi, scrivimi, scrivimi

Stringimi il braccio e dopo vivimi, vivimi, vivimi

Non ci riesco, sono solo, solo, solo

No, non sorridere, non gioco, non gioco

Non gioco

Però ti guardo e siamo simili, simili, simili

Entrambi col sorriso e i lividi, lividi, lividi

Amore, vedi, sono solo, solo, solo

Di notte gli occhi aperti e il buio, nel

Buio, col buio

‘Sto mondo è un posto senza alibi, alibi,alibi

Ma per fortuna tu lo abiti, abiti, abiti

Amore, vedi, sono solo

Non vedi, sono solo