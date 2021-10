Ultimo – Spari sul petto: audio e testo della canzone

Ultimo è tornato. Il cantante ha pubblicato Spari sul petto, uno dei brani del suo nuovo disco, Solo, rilasciato oggi, venerdì 22 ottobre.

Audio Spari sul petto di Ultimo

Testo Spari sul petto di Ultimo

Ti regalo questo vuoto che ho dentro

E la vittoria di chi ha vinto perdendo

Siamo bimbi con tre spari sul petto

Ti ho dato tutto, mi hai risposto: “Lo Apprezzo”

Ti regalo questo vuoto che ho dentro

È la vittoria di chi ha vinto perdendo

Siamo bimbi con tre spari sul petto

Ti ho dato tutto, mi hai risposto: “Lo Apprezzo”

Ti ho dato tutto e mi hai risposto: “Lo Apprezzo”

Ti regalo il mio cuore spezzato in dieci

Parti

Ognuna avra il suo peso e tu dovrai

Parlarci

Dicevi: “Sono sola, tu a me puoi

Salvarmi”

Poi ti ho portato in alto e tu mi hai

Buttato giù a calci

Lo non ho mai respirato per rimanere

Vivo

Tant’è che ho detto a te: “Respira dal

Mio respiro”

Avrei rinchiuso ogni ambizione per

Averti accanto

Adesso invece sei rinata, io ti muoio a

Fianco

Lo colleziono risposte che non esprimo

Mai

Do cibo alle mie tante parti che tu non

Vedrai

Sul palco poi è diverso, non è come

Credi

La timidezza è un peso stabile sopra i

Miei piedi

Ti regalo questo vuoto che ho dentro

È la vittoria di chi ha vinto perdendo

Siamo bimbi con tre spari sul petto

Ti ho dato tutto, mi hai risposto:”Lo Apprezzo”

Ti regalo questo vuoto che ho dentro

È la vittoria di chi ha vinto perdendo

Siamo bimbi con tre spari sul petto

Ti ho dato tutto, mi hai risposto: “Lo Apprezzo”

Ti ho dato tutto, mi hai risposto: “Lo Apprezzo”